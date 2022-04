VALNEVA - Fortschritte bei Borreliose-Impfstoff

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 13,505 € (L&S)

Gestern musste der Impfstofhersteller Valneva noch einen Rückschlag bei der EU-Zulassung seines Coronaimpfstoffs einstecken, heute dagegen wartet das Unternehmen mit positiven News auf.

Mit dem Partner Pfizer gelang es den Franzosen bei dem Impfstoffkandidaten VLA15 zur Behandlung von Borreliose eine Phase-II-Studie bei Kindern und Jugendlichen erfolgreich abzuschließen. Auf der Grundlage der neuen Ergebnisse sollen auch pädiatrische Teilnehmer ab fünf Jahren in die laufende Phase-III-Studie eingeschlossen werden. Diese wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 beginnen.

Juan Carlos Jaramillo M.D., Chief Medical Officer von Valneva, kommentiert: "Borreliose betrifft alle Altersgruppen, aber aufgrund ihrer Tendenz, im Freien aktiv zu sein, sind Kinder und Jugendliche dem größten Borreliose-Risiko ausgesetzt. Diese ersten Ergebnisse in Kindern und Jugendlichen sind daher äußerst wichtig und unterstützen die Einbeziehung pädiatrischer Teilnehmer in unsere geplante Phase-III-Studie. Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit Pfizer unseren Impfstoffkandidaten VLA15 weiter zu erforschen, der hoffentlich dazu beitragen wird, sowohl Erwachsene als auch Kinder vor Borreliose zu schützen."

Experten trauen VLA15 ein hohes Umsatzpotenzial jenseits der 1-Mrd.-EUR-Schwelle zu. Studiendaten könnten im kommenden Jahr vorliegen, eine Zulassung des Borreliose-Impfstoffs wird aber nicht vor 2025 erwartet.

Die Valneva-Aktie reagiert heute freundlich, kann die starken Kursverluste vom Montag aber nicht egalisieren,.

Fazit: Die Valneva-Aktie bleibt ein interessanter Impfstoff-Play, wenngleich das Unternehmen beim Thema Corona meiner Ansicht nach einfach "zu spät" dran ist. Kommen aber weitere Impfstoffe wie VLA15 auf den Markt, könnte der Titel deutlich höhere Kurse sehen. Aus charttechnischer Sicht ist die Supportzone um 10 EUR langfristig wichtig.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 348,10 498,98 864,67 Ergebnis je Aktie in EUR -0,59 0,90 2,40 Gewinnwachstum - 166,67 % KGV - 15 6 KUV 4,1 2,8 1,6 PEG neg. 0,0 *e = erwartet

Valneva-Aktie (Wochenchart)

