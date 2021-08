Valneva: Hype um die neue Impfstoff-Aktie hält an – Aktie auch heute deutlich im Plus

Der Hype um die Papiere des französischen Impfstoffherstellers Valneva bleibt vorerst bestehen.Nachdem die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagsschluss in Paris in der Spitze gut 57 Prozent auf knapp 30 Euro gemacht haben, notieren sie zwei Stunden nach Handelsbeginn mit einem Plus von gut 15 Prozent bei 21,60 Euro. In fast drei Wochen haben sie sich damit fast verdreifacht. Die Bild-Zeitung berichtete am Abend auf ihrer Webseite über den „neuen Corona-Hype“.

Valneva setzt bei seinem Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus (Totimpfstoff). Damit könnte man Skeptiker erreichen, die der neuen mRNA-Technologie der Hersteller Biontech und Moderna misstrauen. Noch ist das Valneva-Mittel allerdings nirgendwo zugelassen. Das Unternehmen selbst erwartet noch vor Jahresende eine Zulassung von VLA2001 in Großbritannien.

Trotz der starken Kursgewinne in den vergangenen Wochen ist Valneva mit einem Börsenwert von rund drei Milliarden Euro ein Leichtgewicht unter den Impfstoffherstellern. Zum Vergleich: Das an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq notierte Mainzer Unternehmen Biontech kommt derzeit auf umgerechnet auf rund 71 Milliarden Euro, nachdem der Kurs seit Ende Januar 2020 – also vor Ausbruch der Corona-Pandemie – um fast 1100 Prozent gestiegen ist.

Der US-Konkurrent Moderna kommt sogar auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 126 Milliarden Euro. Der Kurs der Moderna-Aktie kletterte seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sogar um 1700 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Pincasso / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Öko-Fonds: So finden Sie die besten nachhaltigen Geldanlagen 2020