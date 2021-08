Varta: Aktie im Abwärtssog – 200-Tage-Trend rückt in den Fokus

Nachdem es für Varta nach den eher enttäuschenden Quartalszahlen in der letzten Woche bereits deutlich bergab gegangen war, setzt sich die Talfahrt der Papiere heute mit einem Minus von 6 Prozent fort. Seit Mitte vergangener Woche summiert sich der Verlust der Papiere auf rund ein Fünftel.

Auch charttechnisch sieht es inzwischen nicht mehr gut aus. Nachdem die Titel bereits unter der 21- und der 50-Tage-Linie für den kurz- und mittelfristigen Trend notieren, droht nun der Rutsch unter die als Indikator für die längerfristige Entwicklung viel beachtete 200-Tage-Linie.

Analyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research beließ in seiner Studie am Montag die Einstufung für Varta auf „Sell“ und signalisiert mit seinem Kursziel von 83 Euro ein Abwärtspotenzial von aktuell 60 Prozent. Varta habe seine Erwartungen verfehlt. Das Unternehmen habe zwar die Jahresprognosen bestätigt und setze dabei auf eine anziehende Geschäftsentwicklung im Bereich True Wireless Stereo Headsets (TWS). Gerade dieser Markt verliere aber an Schwung und sei zudem zunehmend härter umkämpft, erklärte er.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die Papiere von Varta befinden sich in einem Abwärtsmomentum, nachdem die Quartalszahlen in der letzten Woche bei den Anlegern Fluchtreflexe ausgelöst haben. Nun droht auch der langfristige 200-Tage-Trend zu brechen. Die nächste Unterstützungszone folgt bei 120 Euro. Sollte sich der Negativschwung in diesem Bereich nicht bedeutend abbremsen, sollte über Verkäufe nachgedacht werden.

