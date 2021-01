Varta: Bekommen die Short-Seller nach Gamestop jetzt auch beim Batterie-Produzenten eine verbraten – Aktie geht auf Allzeithoch aus dem Handel

Die Aktie des Batteriekonzern aus dem baden-württembergischen Ellwangen ist mit einer wahren Achterbahnfahrt ins neue Jahr gestartet. Nach einem guten Auftakt in das Jahr 2021 gab die Aktie schon in der zweiten Woche des neuen Jahres ihre Gewinne wieder komplett ab. Ohne Nachricht springt die Aktie an einem schwachen Handelstag mit einem Plus von etwas mehr als 10 Prozent an die Spitze im MDax und geht mit einem neuen Allzeithoch in den Feierabend.

Chart Varta seit Jahresanfang

Es wird wild spekuliert

Schon seit einiger Zeit wird ist es bekannt, dass die Short-Seller ein reges Interesse an der Aktie von Varta haben. Die hohe Short-Quote und immer wieder aufkommende Nachrichten von stärker werdender Konkurrenz haben die Aktie trotz konstant guter Zahlen und Nachrichten in einem Korridor zwischen 100 und 120 Euro gefangen gehalten. Seit Anfang vergangener Woche hat die Aktie allerding wieder Fahrt aufgenommen, die heute ihren Höhepunkt mit einem neuen Allzeithoch erreicht.

Zusammenhang mit Gamestop?

Die einzige Nachricht, die heute zu Varta zu finden ist, dürfte die Aktie normalerweise nicht antreiben – es ist der Insiderverkauf eines Aufsichtsratsmitglieds. Daher wird bei den Spekulationen noch ein Stück weiter gegangen. Es wird für den heutige Kursanstieg ein weiterer Short Squezze vermutet.

Bei der Aktie von Gamestop haben die Shorties nämlich gerade eine herbe Schlappe erlitten. Das Papier der amerikanischen Einzelhandelskette für Computerspiele war laut CNBC, dass sich auf Daten von Factset bezieht, die am meisten leerverkaufte Aktie an den US-Börsen. Als dann der Short Seller Citron Research weiter auf die Aktie losging, war die Aufmerksamkeit der Online-Community WallStreetBets (WSB), die sich auf spekulative Investments spezialisiert hat nicht nur geweckt, sondern auch angestachelt, da der Short Seller die Investierten Anleger herausforderte.

Die Quittung folge auf dem Fuß. In der rund 2 Millionen großen Community von WSB wurde wohl massiv zum Kauf der Aktie aufgerufen, um einen Short Squeeze zu provozieren. Aus diesem Grund hob dann die Aktie von Gamestop auch in den vergangenen Tagen ab und die Short Seller schauten etwas dumm aus der Wäsche. Elon Musk, der ja auch jahrelang mit einer hohen Short-Quote bei der Tesla-Aktie zu kämpfen hatte, dürfte im stillen Kämmerchen sicherlich über diese Entwicklung gegrinst haben.

Was hat jetzt mit Varta zu tun?

Der Hedgefonds Melvin Capital, der laut Bundesanzeiger eine hohe Short-Quote an Varta hält, ist mit seiner Spekulation gegen Gamestop genauso auf die Nase gefallen, wie Citron Lemon. Jetzt wird an verschiedenen Stellen vermutet, dass Melvin Capital etwas Risiko aus seinen Büchern nimmt oder nehmen muss und daher ein Teil der Positionen bei Varta aufgelöst hat.

Quelle: Bundesanzeiger / Netto Leerverkaufspositionen

Befreiungsschlag für die Aktie?

Natürlich sind es nur Gerüchte, die sich gerade um den kräftigen Kursanstieg von Varta drehen. Sollten sie sich allerdings bewahrheiten, dann könnten auch die anderen Leerverkäufer in Zugzwang geraten sich aus den Papieren von Varta zu verabschieden und die Aktie weiter in die Höhe treiben. Ist nichts an den Gerüchten dran, könnte die Aktie nach dem steilen Anstieg der vergangenen Tage durchaus eine Korrektur vertragen, die neue Chancen eröffnet.

Von Markus Weingran

Foto: MDart10 / shutterstock.com