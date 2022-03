VERBIO: Enorme Wachstumsdynamik bei Biokraftstoffen führt zu Rekordergebnissen

Werbung

Steigende Nachfrage und Preise für Biokraftstoffe

Sanktionen des Westens gegen Russland haben am Markt die Sorge vor Maßnahmen und Gegenmaßnahmen, wie dem Stopp russischer Öl- und Gaslieferungen ausgelöst. Infolgedessen sind die Energiepreise in den letzten Wochen dynamisch angestiegen. Brent Crude Oil konnte dadurch erst vor zwei Wochen neue Jahreshochs oberhalb der Marke von 130 USD/Barrel markieren. Die Anleger setzen deshalb nach den jüngsten EU-Sanktionen gegenüber Russland verstärkt auf die insgesamt steigende Bedeutung von erneuerbaren Energien. Vor allem der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte kürzlich die klimafreundlichen Erzeugeraktivitäten als bevorzugten Ausweg aus der bestehenden Öl- und Gasabhängigkeit von Russland bezeichnet.

VERBIO selbst gilt mittlerweile in Europa als führender Hersteller von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Die entsprechenden Kraftstoffe werden an Mineralölgesellschaften, Tankstellen, Speditionen und auch Stadtwerke geliefert. Sie helfen nach Konzernangaben dabei, eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel zu erreichen. Die produzierten Biokraftstoffe werden dem Benzin seit Jahren beigemischt und lassen sich beispielsweise aus dem Öl von Raps, Soja, Ölpalmen und anderen Ölpflanzen gewinnen. Aber auch Mais, Getreide, Rüben und Zuckerrohr dienen hierfür als Ausgangsmaterial. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe machten im Jahr 2020 Biokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermitteln auch nur rund 5 Prozent des Energieverbrauchs im gesamten Landverkehr aus. Damit liegt das Potenzial für VERBIO auf der Hand. Die Nominalkapazität des Unternehmens beträgt derzeit schon rund 470.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 600 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Biomethan

Auf der Unternehmenswebsite wirbt Verbio für „verbiogas“ mit folgendem Slogan: „Stroh im Tank – Ein ganzes Jahr lang Auto fahren. Mit Biomethan aus 4 Strohballen.“ Bezug wird dabei auf eine Masse von rund zwei Tonnen für die Strohballen und einen Mittelklasse-PKW mit CNG-Antrieb bei einer Jahresfahrleistung von 11.500 Kilometern genommen. Als Kraftstoff der zweiten Generation wird „verbiogas“ ausschließlich aus Schlempe – einem Reststoff der Produktion von Bioethanol – sowie aus Stroh hergestellt. Der positive Nebeneffekt bei der Erzeugung von Biomethan für Einsatzmöglichkeiten wie die Verstromung, Wärmegewinnung oder als Kraftstoff im Mobilitätsbereich, ist die aktive Weiterverwendung der Reststoffe. Die Verwendung von Reststoffen wie Gülle, Mist, Bioabfällen und Stroh machen Biomethan damit zu einer erneuerbaren Energiequelle, die nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln steht.

Im Rahmen des EU-Förderprogramms NER300 unterstützt auch die Europäische Union den Ausbau der innovativen Technologie von VERBIO zur Produktion von Biomethan aus 100 Prozent Stroh. In diesem Zusammenhang erhält Verbio von der EU einen festen Vergütungssatz für die ins Erdgasnetz eingespeiste Biomethan-Menge.

Rekordergebnis und Zukunftspläne

Ein Umdenken der Verbraucher und Unternehmen mit Blick auf den Klimaschutz sowie die Treibhausgasemissionen und rechtliche Rahmenbedingungen eröffnen VERBIO in den nächsten Jahren attraktive Wachstumschancen. Am 26. Januar 2022 konnte VERBIO diese Tendenzen bereits durch eine weitere Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr untermauern. So soll das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr 2021/22, nun 300 Millionen Euro statt der zuvor anvisierten 230 Millionen Euro erreichen. Bereits im September 2021 hatte VERBIO ein umfangreiches Investitionsprogramm angekündigt. Bis Ende 2023 will das Unternehmen demnach insgesamt 300 Millionen Euro investieren. Geplant ist unter anderem der Ausbau der bestehenden Produktionsanlagen, der Bau einer Verflüssigungsanlage für Bio-LNG in Zörbig, die Errichtung von 20 eigenen Bio-LNG/Bio-CNG-Tankstellen in Deutschland und die weitere Umstellung des LKW-Fuhrparks auf den klimafreundlichen Antrieb mit Biomethan. Infolgedessen zeigte sich das Management auf der Hauptversammlung am 04. Februar 2022 weiterhin zuversichtlich, zumal die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Klimaschutz sich positiv auf die Geschäfte auswirken dürften.

Rechtliche Vorgaben unterstützen klimafreundliche Kraftstoffe

Der Vorstandsvorsitzende Claus Sauter erklärte am Tag der Hauptversammlung: „Mit dem Anfang 2022 in Kraft getretenen Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) im Verkehr und der darin festgelegten Anhebung der THG-Quote auf 25 Prozent bis 2030 kommt nun endlich der Impuls, den wir für den deutschen Biokraftstoffmarkt schon lange gefordert haben. Wir sehen bereits jetzt eine deutlich gestiegene Nachfrage nach unseren klimafreundlichen Kraftstoffen. Unsere europäischen Kunden wollen sich einen Puffer schaffen für die Erfüllung der ambitionierten Vorgaben in den nächsten Jahren. Auch das EU-Programm „Fit for 55“, die neuen ESG-Regeln, die EU-Taxonomie oder das ambitionierte US-Klimapaket setzen positive Signale für VERBIO.“

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf VERBIO

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert VERBIO zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.03.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 27 % zum Kurs der Aktie der VERBIO notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 60,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der VERBIO an der Börse XETRA Frankfurt am 17.03.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 60,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.03.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert VERBIO am 17.03.2023 auf oder über 60,00 Euro liegen wird.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 22.03.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion