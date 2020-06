Verfallstag im DAX ohne große Volatilität

Verfallstage waren immer dafür bekannt, dass es zu schnellen und teilweise unvorhergesehenen Bewegungen am Aktienmarkt kam. Denn hier müssen Marktteilnehmer an der Terminbörse reagieren und Positionen im aktuellen Kontrakt ggf. mit Verlusten schließen. Doch heute war alles anders.

DAX-Anleger schauen erneut auf Wirecard

Die Ereignisse des Vortages überschatteten auch die heutige DAX-Entwicklung. Gemeint ist die Wirecard-Aktie, welche sich nach den drastischen Kursverlusten am Donnerstag heute nicht erholen konnte. Im Gegenteil - die Papiere fiele gleich nach Eröffnung weiter und verschreckten hier im Zuge neuer Schlagzeilen weitere Anteilseigner.

Personal-Umstrukturierungen bis in die Vorstandsetage zeichnen ein Bild, wie brisant die Lage im Konzern ist. Am Nachmittag trat dann sogar der Vorstand Markus Braun zurück, der zweite Vorstand binnen zwei Tagen. Brisant ist auch, dass Herr Braun der größte Einzelaktionär des Unternehmens ist.

Die Aktien konnten sich von den Tiefs zwar etwa erholen, es bleibt jedoch vor allem beim Vergleich mit den Kursen vom Mittwochabend, als Wirecard noch der DAX-Gewinner war und über 100 Euro notierte, ein dramatisches Bild:

Darüber sprachen wir auch heute wieder in der Vorbörse, wie Sie hier noch einmal nachvollziehen können:

Den DAX beeindruckte dies nicht nachhaltig, da Wirecard nur ein Gewicht von 1,2 Prozent besitzt und damit kein "Schwergewicht" im Sinne der Gewichtung darstellt.

Am Gesamtmarkt gab es das Thema Verfallstag zu bewerten. Um 12.00 Uhr wurden die STOXX-Futures und Optionen fällig und ab 13.00 Uhr dann der DAX-Future, Produkte auf den TecDAX und den MDAX. Das Vorfeld war hier von Zurückhaltung aber einer Aufwärtstendenz geprägt, die wir bereits an den Vortagen immer wieder in Richtung 12.430 Punkte sahen. Das Tageshoch lag mit 12.447 Zählern leicht darüber, konnte jedoch nicht an das Hoch vom Vortag anknüpfen.

Folgende Parameter sind zuvermerken

Eröffnung 12.375,18PKT Tageshoch 12.447,15PKT Tagestief 12.319,19PKT Vortageskurs 12.281,53PKT

Der Tagesschluss lag bei 12.330 Punkten und damit im unteren Drittel der heutigen Handels-Bandbreite von nur 125 Punkten. So sah diese im Intraday-Chartbils aus:

Damit war der Mythos "Verfallstag" heute kein Garant für hohe Kursschwankungen. Vielmehr hatten sich die Marktteilnehmer bereits im Vorfeld an dieses Niveau gewöhnt und entsprechend abgesichert. Denn 125 Punkte Intraday-Schwankungen entsprechen einem normalen Handelstag.

Wie entwickelten sich die Einzelwerte des Deutschen Aktienindex?

Gewinner und Verlierer im DAX

Über den Verlierer sprachen wir bereits - erneut Wirecard.

Die Gewinnerliste führte SAP an. Europas größter Softwarehersteller schaut positiv in die Zukunft und will in den kommenden Jahren vom Trend zur klimafreundlicheren Wirtschaft mit einer Software profitieren. Diese soll den CO2-Fußabdruck Messen und Analysieren. Der SAP-Produktvorstand Thomas Saueressig äußerte sich vor Journalisten:

"Es gibt keine vergleichbare Software auf dem Markt, um sowas abzudecken".

Fortschrittlich ist hier auch die Personalpolitik. Als Reaktion auf die internationale Diskussion um Rassismus möchte SAP die Anzahl seiner afroamerikanischen Mitarbeiter verdoppeln, sagte der Vorstandschef Christian Klein auf einer virtuellen Pressekonferenz. Ein Zeichen für mehr Diversität, welches am Markt gut ankam.

Das gesamte DAX-Ranking schaut wie folgt aus:

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Ohne einen nachhaltigen Ausbruch über 12.430 oder unter 12.130 wird sich das Chartbild weiter in einer Seitlage entwickeln. Man sieht dies deutlich im Verlauf der letzten 4 Wochen:

Wie kann man hier agieren und vor allem ist das Thema Corona bereits eingepreis und abgearbeitet? Dazu sprechen wir übrigens am Mittwoch mit André Stagge in folgendem Webinar: https://bit.ly/37HhJ7T

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden.

