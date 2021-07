VERISIGN - Geht hier die Post ab?

VeriSign Inc. ist eine Softwarefirma, die Internet-Infrastrukturdienste anbietet. Das Unternehmen sorgt für die Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit von Internetdiensten. Dazu gehören Domain-Name-Registrierungen, Namensauflösung in Echtzeit für eine Reihe von Top-level-Domains (unter anderem .com, .net, .tv und .edu), Treuhanddienste und Cloud-basierte Netzwerkdienste für Unternehmenskunden.

Die VeriSign-Aktie befindet sich seit Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im Juli 2019 erreichte die Aktie ein Hoch bei 221,78 USD. Danach schwenkte der Wert in einer Korrekturbewegung ein. Nach einem kurzen Einbruch auf 148,77 USD im März 2020 erholte sich der Wert wieder an das Hoch aus dem Jahr 2019 und lief zuletzt rund ein Jahr unter diesem Hoch seitwärts.

Ab Anfang Mai drückte der Wert gegen den Widerstand bei 221,78 USD. In den letzten Wochen gelang der Ausbruch. Inzwischen hat sich der Aktienkurs nach oben abgesetzt.

Das Unternehmen soll im nächsten Jahr 6,38 USD je Aktie verdienen und 1,42 Mrd. USD umsetzen. Das ergibt auf Basis des Schlusskurses bei 233,03 USD vom Freitag ein KGV von 36,53. Der Konzern zahlt keine Dividende.

Rally läuft an

Der Ausbruch über 221,78 USD stellt ein mittelfristige Kaufsignal dar. Im ersten Schritt könnte der Wert an sein Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 258,50 USD ansteigen. Später wäre sogar eine Rally in Richtung 330 USD möglich. Ein Rückfall unter 221,78 USD wäre unschön. Aber erst ein Bruch der Unterstützung bei 214,04 USD wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 187,82 USD kommen.

Verisign -Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)