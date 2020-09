VERTEX - Bullen greifen wieder zu

Die Aktie des amerikanischen Biotechunternehmens befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie im Juli 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 306,08 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er am 11. August beinahe auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 18. März bei 258,91 USD zurück. Oberhalb dieses Retracement lief die Aktie in den letzten drei Wochen seitwärts. In dieser Woche unternimmt der Wert einen Versuch, sich von dieser Marke zu lösen. Auf Tagesbasis vollendete die Vertex-Aktie gestern mit dem Ausbruch über 275,00 USD einen kleinen Boden.

Chance auf Rally

Die Vertex-Aktie könnte in den nächsten Tagen wieder zu einer Rally ansetzen. Ein Anstieg an das Allzeithoch bei 306,08 USD ist durchaus möglich. Sollte die Aktie unter 275,00 USD zurückfallen, wäre die Rally zunächst abgesagt. Dann würde sich die Bodenbildung noch etwas hinziehen. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich erst mit einem Rückfall unter 249,85 EUR. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 197,49 USD gerechnet werden.

