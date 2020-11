Volkswagen - Bereiten Abspaltung von Lamborghini und Ducati vor

Hamburg (Reuters) - Volkswagen bereitet eine Abspaltung seiner italienische Beteiligungen Lamborghini und Ducati vor.

Man arbeite an der rechtlichen Struktur der Beteiligungen, zu denen auch Italdesign gehört, sagte Konzernchef Herbert Diess am Montag bei einer Telefonkonferenz mit Analysten. Finanzvorstand Frank Witter fügte hinzu, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Reuters hatte im Oktober aus Finanzkreisen berichtet, VW bereite eine Abspaltung mit dem Ziel vor, die zu Audi gehörenden italienischen Töchter an die Börse zu bringen. Dabei wolle Volkswagen weiter an Lamborghini beteiligt bleiben. Analysten sehen die Abspaltung als einen wichtigen Schritt, um die Marktkapitalisierung des Konzerns zu erhöhen. So würde sich Volkswagen Quellen eröffnen, um die enormen Investitionen für den Schwenk den E-Mobilität und selbstfahrende Autos zu finanzieren.

Der VW-Aufsichtsrat hatte für die kommenden fünf Jahre Investitionen von 73 Milliarden Euro in klimaschonende Antriebe, die Umrüstung der Werke und die Digitalisierung freigegeben. Damit gibt der Konzern jeden zweiten Euro seines gesamten Investitionsbudgets in diesem Zeitraum für solche Zukunftsthemen aus. Volkswagen will in den nächsten Jahren zum weltweit führenden Anbieter von E-Fahrzeugen und selbstfahrenden Autos aufsteigen und. In der Softwareentwicklung wollen es die Wolfsburger mit einem Investitionsbudget von über 2,5 Milliarden Euro im Jahr beim autonomen Fahren mit den großen der Branche wie der Google-Schwester Waymo und Tesla aufnehmen.