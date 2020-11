VONOVIA - Erholung geht nach Zahlen zunächst weiter

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 56,900 € (XETRA)

Vonovia erzielt im 1. - 3. Quartal Mieteinnahmen im Volumen von 1,706 Mrd. EUR (VJ: 1,527 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 1,433 Mrd. EUR (VJ: 1,331 Mrd. EUR), einen FFO von 1,016 Mrd. EUR (VJ: 932,8 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 1,892 Mrd. EUR (VJ: 63,4 Mio. EUR). Die Leerstandsquote wurde mit 2,6 % (VJ: 2,9 %) angegeben. Im Ausblick auf 2021 soll der FFO auf 1,415 Mrd. EUR bis 1,465 Mrd. EUR und das bereinigte Ebitda auf 1,975 Mrd. EUR bis 2,025 Mrd. EUR ansteigen. Das Investitionsvolumen wird für 2021 mit 1,3 Mrd. EUR bis 1,6 Mrd. EUR prognostiziert. Die Dividende für 2020 soll 1,69 EUR je Aktie betragen (VJ: 1,57 EUR)

Quelle: Guidants News

Die Vonovia-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie am 03. September 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 62,74 EUR.

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie noch mehr aus Ihrer Trading-Plattform heraus. Jetzt abonnieren!

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Dabei fiel sie am 28. Oktober auf ein Tief bei 53,56 EUR zurück. Zuletzt erholte sich der Wert wieder. Auch nach den aktuellen Zahlen notiert er im plus und klettert an den EMA 50 bei aktuell 57,56 EUR. Mit diesem EMA beginnt eine Widerstandszone, die bis 59,26 EUR reicht.

Worauf sollte man nun achten?

Dreht die Vonovia-Aktie im Bereich zwischen 57,56 und 59,26 EUR wieder nach unten, dann könnte es in den nächsten Tagen zu einem Rückfall auf 52,22 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings den Bereich durchbrechen, dann wäre ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. Im Moment lässt sich kaum sagen, ob die Bullen oder die Bären die besseren Chancen haben.

Zusätzlich lesenswert:

MCDONALD´S - Es wird eng

BMW - Nach Zahlen wieder abwärts?

FRAPORT - Und zurück sind die Bären

Vonovia SE

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)