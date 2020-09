Vorbereitung auf die FED-Sitzung

Das Muster der vergangenen Tage wurde auch heute beibehalten. Eine stärkere Eröffnung brachte erst einmal Kursgewinne mit sich, doch diese wurden im Tagesverlauf abverkauft. Später schaffte es der DAX in die Gewinnzone zurück, diesemal auch bis zum Handelsende.

Keine Vola am ersten Tag der FED-Tagung

Das Eröffnungsniveau vom XETRA-Handel war erst einmal die Orientierungsmarke, an der sich der Markt messen lassen musste. Denn positive Daten aus China sorgten zunächst für vermehrtes Kaufinteresse am Markt. Rund 80 Punkte tiefer ging es dennoch in der ersten Handelsstunde, bevor ein Reversal den DAX wieder zu diesem Ausgangslevel brachte.

Auslöser für dieses Reversal war der Anstieg des ZEW-Index. Weder Sorgen um den bevorstehenden Brexitnoch die vermehrten Corona-Neuinfektionen in vielen Staaten von Europa haben negativ auf die ZEW-Konjunkturerwartungen abgefärbt.

Über diesem Level gelang jedoch kein Ausbruch, so dass auch heute wieder am Nachmittag die Konsolidierung zeitlich auslief und sich der Index per Saldo wenig veränderte. Immerhin schaut der DAX am ersten Tag der Tagung der US-Notenbank FED auf 24 Punkte Gewinn zurück.

Die Eckdaten des Handelstages und der Intraday-Chart sehen wie folgt aus:

Eröffnung 13.220,81PKT Tageshoch 13.262,81PKT Tagestief 13.138,20PKT Vortageskurs 13.193,66PKT

Ebenso uneinig war sich die Wall Street über eine Richtung im VOrfeld der Notenbank-Entscheidung. Diese findet morgen um 20.00 Uhr statt. Bis dahin wird von Marktbeobachtern mit erneut wenig Volatilität gerechnet.

Welche Werte standen im DAX im Anlegerinteresse?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Tagesgewinner war heute die Bayer AG. Bereits in der Vorwoche wurde vermeldet, dass im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat ein Kompromiss angesteuert werden könnte. Dies untermauern nun eingereichte Gerichtsunterlagen und ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Deutsche Bank verlor hingegen am stärksten beim Verlgeich der DAX-Werte. Das Institut warnt vor dem Ende der Globalisierung und hat dazu ein entsprechendes Dosier veröffentlicht. Angesichts der Internationalsierungsstrategie der letzten beiden Jahrzehnte ist es daher schwierig, in diesem Umfeld weitere Gewinne zu erwirtschaften. Anleger hatten dies als Hinweis genutzt und die Aktien mehrheitlich verkauft. Zudem lastet die drohende Zinsentscheidung morgen mit eventueller Stärkung des Dollars auf der Großbank.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Wie in den vergangenen Tagen hat sich im mittelfristigen Chartbild wenig verändert. Das August-Hoch bleibt auch am Tag der FED-Entscheidung als Widerstandsbereich verankert und somit die Meßlatte für weitere Kurssteigerungen.

Damit vollzieht sich das mittelfristige Bild weiter abwartend:

