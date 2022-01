Vorbörse: Dax zumindest leicht im Plus erwartet – Euro gibt Gewinne wieder ab – Ölpreis stabilisieren sich

DEUTSCHLAND: – STABIL ERWARTET – Nach zwei schwachen Handelstagen scheint sich der Dax zu Wochenbeginn zunächst zu fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund ein Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 960 Punkte. Mitte der Vorwoche war er mit 16 285 Punkten wieder bis auf fünf Punkte an sein Rekordhoch herangelaufen, bis ihn die Kräfte verließen. Die Vorwoche habe zwei Gesichter gehabt mit anfänglicher Begeisterung und anschließend starken Inflationssorgen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Gerade die Wall Street habe die Befürchtung stark getroffen, dass die US-Notenbank der Teuerung möglicherweise mit höheren Zinsen deutlich stärker gegensteuern müsse als bisher gedacht. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe diese Sorgen zwar nicht verstärkt, aber alle Augen richteten sich dennoch auf die Anleiherenditen, so Hewson.

USA: – DOW STABIL, TECHWERTE SCHWACH – Im Spannungsfeld zwischen positiven Konjunktursignalen und Sorgen vor schnelleren geldpolitischen Straffungen hat sich der Dow Jones Industrial am Freitag per saldo kaum vom Fleck bewegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen indes schlossen erneut schwach. Die US-Wirtschaft schuf im Dezember zwar wesentlich weniger Arbeitsplätze als erwartet, die weiter rückläufige Arbeitslosenquote erreichte aber wieder das Vorkrisenniveau.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Montag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,7 Prozent hinzu. In Südkorea und Australien gab es hingegen Verluste. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,90 -0,10%

DEVISEN: Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1328 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1298 (Donnerstag: 1,1315) Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatte ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht den Dollar im späten Handel belastet. Die Anleger am Devisenmarkt konzentrierten sich insbesondere auf die Beschäftigungsentwicklung. So wurden im Dezember wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen. Zu Wochenbeginn nun steht am Vormittag die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote für den Euroraum im November im Fokus.

Euro/USD 1,1330 -0,28%

USD/Yen 115,82 0,22%

Euro/Yen 131,22 -0,05%

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Montag auf erhöhtem Niveau etwas stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 81,70 US-Dollar. Das waren 5 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 6 Cent auf 78,84 Dollar nach.

Händlern zufolge sind die jüngsten Angebotssorgen inzwischen abgeflaut. Diese hatten die Ölpreise in der vergangenen Woche noch deutlich angetrieben. Nun aber fördert Libyen nach dem Abschluss von Wartungsarbeiten inzwischen wieder mehr Öl, zudem hat auch Kasachstan seine Produktion wieder nach oben geschraubt. Das öl- und gasreiche Land kommt seit mehr als einer Woche nicht zur Ruhe. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen schlug in Proteste gegen die Staatsführung um.

Brent 81,78 +0,03 USD

WTI 78,96 +0,06 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 72 (70) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COMPLEO AUF 100 (105) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8,10 (8,55) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT BMW AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 123 (110) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 102 (101) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT EON AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 13,25 (13) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 105 (134) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 238 (301) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT ADIDAS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 280 (305) EUR

– CITIGROUP HEBT INFINEON AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 48 (42) EUR

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 76 (73) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 3400 (3300) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 150 (155) PENCE – ‚BUY‘

– BERNSTEIN HEBT ENI AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 14,50 EUR

– BERNSTEIN HEBT GALP AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM)

– BERNSTEIN SENKT EQUINOR AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM)

– BERNSTEIN SENKT NATIONAL GRID AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM)

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 800 (875) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 170 (180) PENCE – ‚MARKET-PERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 16,80 (18,40) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– CITIGROUP HEBT STMICRO AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 53 (45) EUR

– CITIGROUP NIMMT NOVARTIS MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 95 CHF

– CITIGROUP NIMMT UNILEVER MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 4500 PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 26860 (23945) DKK – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 137 (140) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ENGIE AUF ‚CONVICTION BUY LIST‘ (BUY) – ZIEL 18,20 (17,20) EUR

– GOLDMAN HEBT ORSTED AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 995 (1060) DKK

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 195 (186) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 26 (27) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT EUROFINS SCIENTIFIC AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 100 (92) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/21

11:00 DEU: Munich Re veröffentlicht Naturkatastrophenbilanz 2021

18:30 FRA: Airbus, Auslieferungen 2021

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 10/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/21

10:00 DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 01/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 64. dbb Jahrestagung „Einfach machen – Investition und Innovation für unser Land“ – digital u.a. mit dem dbb-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach, und Bundesfinanzminister Christian Lindner

10:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um „Cum-Ex“-Aktiendeals, Wiesbaden

14:00 DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Postbank (digital) DEU/USA: Berenberg „German Corporate Conference“ (bis 11.1.22) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen \°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.30 Uhr Eurozone Sentix-Investorenvertrauen Januar (Punkte) 13,0 13,5

11.00 Uhr Eurozone Arbeitslosenquote November 7,2 7,3

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

