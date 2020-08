Vorbörse: Gute Konjunkturdaten aus China verhelfen Dax wohl zu einem freundlichen Start in die Woche

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Die Anleger greifen zu Wochenbeginn nach weiteren Signalen einer Erholung der chinesischen Wirtschaft bei deutschen Aktien wohl zu. Der Leitindex Dax wurde am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG auf 13.124 Punkte taxiert und damit 0,7 Prozent höher. Am Donnerstag und Freitag war der Leitindex nach einer starken ersten Wochenhälfte noch etwas zurück gefallen. Nun sichert er wieder die Marke von 13.000 Punkten.

USA: – GEWINNE – Der Dow Jones Industrial hat am Freitag einen weiteren Schritt in Richtung seines Niveau vor dem Corona-Crash gemacht. Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Leitindex um 0,57 Prozent auf 28.653,87 Zähler zu. Damit verbuchte er ein Wochenplus von 2,6 Prozent. Im Jahresverlauf liegt er neuerdings wieder im Plus.

ASIEN: – GEWINNE – Positive Signale zur Erholung der Wirtschaft Chinas haben die Börsen Asiens am Montag angetrieben. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,7 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 1,1 Prozent. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent.

DAX 13033,20 -0,48%

XDAX 13067,73 -0,02%

EuroSTOXX 50 3315,54 -0,47%

Stoxx50 2976,34 -0,68%

DJIA 28653,87 0,57%

S&P 500 3508,01 0,67%

NASDAQ 100 11995,86 0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,63 -0,01%

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter um die Marke von 1,19 US-Dollar herum notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,19 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1915 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften die Anleger Inflationsdaten aus großen Euroländern in den Blick nehmen. Es werden Daten aus Deutschland, Italien und Spanien erwartet. An dem grundsätzlichen Bild schwacher Preissteigerungen dürfte sich nur wenig ändern. Wichtige Gründe dafür sind die relativ niedrigen Energiepreise und die wirtschaftlichen Bremsspuren der Corona-Pandemie.

Euro/USD 1,1903 -0,025

USD/Yen 105,63 0,25%

Euro/Yen 125,73 0,23%

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 46,01 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um neun Cent auf 43,06 Dollar.

Ölanleger hatten zuletzt erleichtert reagiert, dass der Hurrikan Laura keine großen Schäden an den Ölanlagen an der Südküste der USA hervorgerufen hatte. In diesem Gebiet befindet sich ein großer Teil der amerikanischen Benzin- und Dieselproduktion. Auch die Ölförderung im Golf von Mexiko wurde von Laura weitgehend verschont.

Grundsätzlich befindet sich der Rohölmarkt weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen Nachfragesorgen wegen der Corona-Krise und einem tendenziell steigenden Angebot. Für Letzteres ist der Ölverbund Opec+ verantwortlich, weil er seit Anfang August seine Förderbremse wieder etwas gelockert hat. Grund ist die Hoffnung auf eine Beruhigung der Corona-Pandemie

Brent 46,09 +0,28 USD

WTI 43,14 +0,17 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR DELL TECHNOLOGIES AUF 64 (60) USD – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 96 (95) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Real Estate, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Isra Vision, 9Monatszahlen

08:30 DEU: Brain Technology, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Lloyd Fonds AG, Hauptversammlung (online)

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag zum Komplex Wirecard

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/20 (vorläufig)

01:50 JPN: Kapazitätsauslastung 07/20 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/20

09:00 ESP: Verbraucherpreie 08/20 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/20 (endgültig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/20

10:00 ITA: BIP Q2/20 (endgültig)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q2/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/20(vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie zu EEG-Novelle als Aufbruchssignal für Wirtschaft, Klimaschutz und Energiewende

+15:00 h Interview mit Umweltminister Olaf Lies zur Lage der Windkraft

DEU: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel

17:30 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen deutscher Umweltverbände

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

EUR: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI August

Monatsvergleich +0,1 -1,6

Jahresvergleich -0,6 -0,7

10.00 Uhr

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q2

Quartalsvergleich -12,4 -12,4*

Jahresvergleich -17,3 -17,3*

11.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI

Montagsvergleich -1,1 -0,7

Jahresvergleich -0,3 +0,8

14.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI August

Monatsvergleich 0,0 -0,5

Jahresvergleich +0,1 0,0

Deutschland

Verbraucherpreise August

Monatsvergleich 0,0 -0,5

Jahresvergleich +0,1 -0,1

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet)

USA

(Keine marktbewegenden Daten erwartet)

