Vorbörse: Wall Street mit vornehmer Zurückhaltung – Dax lässt sich etwas bitten -Ölpreise steigen

DEUTSCHLAND: – STABIL ERWARTET – Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der Dax am Donnerstag stabiler starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 15 715 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax der fulminanten Erholung zu Wochenbeginn etwas Tribut gezollt. An der 21-Tage-Durchschnitslinie, die den kurzfristigen Trend abbildet, kam er nicht weiter. Gerade Technologiewerte konnten wie in Asien wieder anziehen, nachdem die Nasdaq-Indizes am Vorabend ihre Erholung zurück Richtung Rekordhochs fortsetzen konnten. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt weiter für ausreichend gegen Risiken „geboostert“. Aber auch die Schwankungen dürften stark bleiben.

USA: – ZURÜCKHALTUNG – Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte wieder mehr Vorsicht walten lassen. Die großen Aktienindizes bewegten sich am Mittwoch nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Immerhin schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial in den letzten Handelsminuten noch ins Plus, das am Ende 0,10 Prozent auf 35 754,75 Punkte betrug. An den beiden Vortagen war der Dow um mehr als drei Prozent gestiegen.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt 1,9 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen schloss rund ein halbes Prozent im Minus.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,65 +0,03%

DEVISEN: – STABIL – Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1330 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1299 Dollar festgesetzt.

Wie schon zur Wochenmitte fällt der Impuls durch Konjunkturdaten am Donnerstag eher spärlich aus. Aus Deutschland werden zwar Zahlen vom Außenhandel erwartet, an den Märkten spielen die Daten aber meist keine besonders große Rolle. In den USA stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts liefern.

Euro/USD 1,1329 -0,18%

USD/Yen 113,62 -0,04%

Euro/Yen 128,72 -0,22%

ROHÖL: – AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,28 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 72,95 Dollar.

Am Ölmarkt sorgen derzeit Nachrichten zur Corona-Pandemie für Erleichterung. Am Mittwoch hatten die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech bekanntgegeben, dass ihr Vakzin mit einer dritten Impfdosis wirksam gegen die neuentdeckte Omikron-Variante ist. Seither konnten die Rohölpreise einen Teil ihrer schweren Verluste von Ende November wettmachen.

Beim Auftauchen von Omikron wurde befürchtet, dass gängige Impfstoffe deutlich weniger oder schlimmstenfalls gar nicht gegen die Mutante wirken. Das hatte die Erdölpreise erheblich belastet, da neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens befürchtet wurden. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 waren die Ölpreise in historischem Ausmaß eingebrochen.

Brent 76,33 +0,51 USD

WTI 72,96 +0,60 USD

onvista Mahlzeit: Dax hält mal kurz inne – Intel, Valneva, Infineon und VW schmiedet große Allianz mit Umicore, Vulcan Energie sowie 24M

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 113 (110) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 56 (59) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 56 (50) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 93 (95) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN NIMMT TRATON MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 23 EUR

– JPMORGAN HEBT DELIVERY HERO AUF ‚ANALYST FOCUS LIST‘ – TOP PICK 2022

– JPMORGAN HEBT SCOUT24 AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 71 (76) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 38 (35) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT AUTO1 AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 28 (52) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 139 (155) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY SENKT SALZGITTER AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (E-W) – ZIEL 30,70 (32) EUR

– JPMORGAN SENKT ALTICE USA AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 20 (25) USD

– BARCLAYS HEBT CRH AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 45 EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 56 (59) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 33 (37) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN STARTET VOLVO CARS MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 78 SEK

– HSBC STARTET VOLVO CARS MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 80 SEK

– JEFFERIES SENKT UMICORE AUF ‚UNDERPERFORM‘ (HOLD) – ZIEL 33 (46) EUR

– JEFFERIES STARTET INTERCOS MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 16 EUR

– JPMORGAN HEBT TEMENOS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 165 (155) CHF

– JPMORGAN SENKT KAHOOT! AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 49 (87) NOK

– JPMORGAN SENKT SCHIBSTED AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 438 (551) NOK

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 6527 (8632) P – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN STARTET VOLVO CARS MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 85 SE

– MORGAN STANLEY HEBT POLYMETAL AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) ZIEL 1650(1400)P

– RBC HEBT DANONE AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 51 (50) EUR

– RBC SENKT DIAGEO AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 3100 (3000) PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Forschungspressekonferenz BASF, Ludwigshafen

10:30 DEU: Aareal Bank, ao Hauptversammlung

12:00 ITA: Unicredit, Capital Markets Day

22:05 USA: Oracle, Q2-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

DEU: Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen zu den Investitionen für die kommenden fünf Jahre, Wolfsburg

DEU: Bertrandt, Jahreszahlen (detailliert)

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 11/21

08:00 DEU: Entwicklung des Arbeitskostenindex Q3/21

09:00 CHE: Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Pressekonferenz: „COVID-19: Sterbefälle, Todesursachen und

Krankenhausbehandlungen in Zeiten der Pandemie“

10:30 DEU: Pk zu „Geschäftsklima-Umfrage Russland – Ausblick auf die Wirtschaftsentwicklung 2022“. Veranstalter sind: der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. und die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer.

11:00 DEU: BGH verhandelt über finanzielle Beteiligung eines früheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911, Karlsruhe

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zum Geschäftsverlauf der Kreditversicherer

BEL: Tagung der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel

BEL: Tagung der EU-Verkehrsminister, Brüssel

18:00 DEU: Vortrag am ZEW der „Wirtschaftsweisen“ Monika Schnitzer zum Jahresgutachten 2021/22

USA: US-Präsident Biden veranstaltet internationalen Gipfel für Demokratie\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Handelsbilanz, Oktober +14,3 +16,0 (in Mrd. Euro)

Leistungsbilanz, Oktober +17,0 +19,6 (in Mrd. Euro)

Exporte

Monatsvergleich +0,8 -0,7

Importe

Monatsvergleich +0,4 +0,4

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 220 222 (Vorwoche, in Tsd)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com