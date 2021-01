VOSSLOH - Auch hier werden die Weichen langfristig gestellt

Vossloh AG - WKN: 766710 - ISIN: DE0007667107 - Kurs: 44,600 € (XETRA)

Nach einem ersten antizyklischen Fehlversuch im Oktober 2020 mit einer Analyse der Vossloh-Aktie erwies sich Versuch Nummer 2 im November als Volltreffer. Im Dezember folgte zudem eine kurzfristige Tradingidee, deren Ziel der Wert innerhalb weniger Tage arbeitete. Die Analysen können Sie hier noch einmal nachlesen:

VOSSLOH - Interessant für Antizykliker

VOSSLOH - Eine enge Kiste

VOSSLOH - Im zweiten Anlauf hat es gepasst!

Kurz- wie mittelfristig sind also die Ziele abgearbeitet, doch mit Blick auf das neue Börsenjahr lohnt vor allen Dingen eine Analyse des Langfristcharts. Mehrere Punkte sind dabei interessant:

Nach dem Coronacrash hat die Aktie sich zunächst deutlich erholt und anschließend dreiteilig konsolidiert.Dabei hat sich ein höheres Tief bei 29,85 EUR ausgebildet.Zu Beginn des neuen Jahres schiebt sich der Titel über die Vorjahreshochs bei 42,50 EUR.Damit sind die Voraussetzungen für eine abgeschlossene Bodenbildung und einen neuen Trend erfüllt.

Die Marke von 42,50 EUR dient von nun an als Unterstützung. Rücksetzer in diesem Kursbereich ergeben im Sinne des Pullback-Tradings noch einmal Long-Chancen. Der Fokus dürfte sich auf der Oberseite zunächst auf die langfristige Abwärtstrendlinie richten, die derzeit bei rund 47,15 EUR verläuft. Ein Bruch dieser Trendlinie hellt das Chartbild weiter auf und ermöglicht im Jahr 2021 Kurse zwischen 50,40 und 52,00 EUR. Wiederum darüber dürfen die Bullen von Kursen um 62,40 EUR träumen, allerdings wäre es in der aktuellen Situation noch zu vermessen, solche Ziele auszugeben. Unter 29,85 EUR wäre die Chance auf eine langfristige Trendumkehr dagegen erneut vertan.

Fundamental betrachtet erwarten Analysten in diesem Jahr einen Ergebnissprung auf 2,13 EUR je Aktie. 2022 könnte Vossloh 2,55 EUR je Aktie verdienen, das KGV würde dann auf 17 sinken.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 871,00 917,00 947,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,68 2,13 2,55 KGV 65 21 17 Dividende je Aktie in EUR 0,52 1,00 1,13 Dividendenrendite 1,18 % 2,27 % 2,57 % *e = erwartet

Vossloh-Aktie (Monatschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)