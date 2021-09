WACKER NEUSON - Nach Analystenaufstufung: Wo ergeben sich neue Chancen?

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 25,720 € (XETRA)

Der im April vorgestellte Fahrplan für die Aktie von Wacker Neuson ging sehr gut auf. Nach Erreichen des Kursziels von 25,58 EUR bog der Wert in eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung ein, wobei die Marke von 23,10 EUR zweimal als neuer Support bestätigt wurde. Anschließend gelang der Ausbruch auf neue Hochs, weshalb ich im Traders Talk unseres Premiumservice Guidants PROmax ein Update mit einem Pfeil in Richtung 27,26 EUR veröffentlichte. Dieses Ziel wurde bis auf 0,10 EUR erreicht, ehe der SDAX-Titel eine klassische dreiteilige Konsolidierung absolvierte.

Diese ist bereits weit fortgeschritten. Heute sorgt eine Analystenaufstufung für Kaufinteresse bei der Aktie. Warburg Research hebt die Einstufung für den Titel von "Hold" auf "Buy" und erhöht das Kursziel von 30 auf 31 EUR. Analyst Jonas Blum zeigt sich nach einem Gespräch mit dem Management optimistischer, was die Lieferketten anbelangt. Das Chance-/Risikoverhältnis der Aktie sei nach dem Rücksetzer wieder attraktiv.

Blum scheint auch ein Auge für Charts zu haben, denn der Wert besitzt durchaus das Potenzial, die laufende Konsolidierung direkt zu beenden. Ein Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie könnte eine Kaufwelle auf 27,26 EUR nach sich ziehen. Wiederum darüber hätte der Wert mittelfristig Luft in Richtung 29,20 EUR. Doch auch ein Abpraller am Abwärtstrend wäre aus Sicht der Bullen kein Beinbruch. In diesem Fall könnten sich im Bereich der Unterstützung bei 23,10 EUR wieder antizyklische Chancen bieten.

Fazit: Die Aktie von Wacker Neuson bleibt ein Outperformer in Deutschland. Wird die laufende Konsolidierung zur Oberseite verlassen, können sich Trader neu positionieren. Auch kann man sich Alarme für Abstauber im Bereich von 23,10 EUR setzen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,62 1,81 1,97 Ergebnis je Aktie in EUR 0,20 1,57 1,93 KGV 179 23 19 Dividende je Aktie in EUR 0,60 0,60 0,75 Dividendenrendite 1,68 % 1,68 % 2,10 % *e = erwartet

Wacker-Neuson-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)