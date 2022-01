Nach drei schwachen Börsentagen des US-Leitindex Dow Jones Industrial in Folge hat sich dieser am Mittwoch zunächst stabilisiert. Rückenwind gab es von gut aufgenommenen Quartalsberichten der Schwergewichte Procter & Gamble , Morgan Stanley und UnitedHealth .

In den ersten Handelsminuten rückte der Dow um 0,40 Prozent auf 35 511 Punkte leicht vor. In den vergangenen Tagen hatten die hohe Inflation und die damit einher gehende Erwartung einer deutlich restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Börsen belastet.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich um 0,68 Prozent auf 4609 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 , der jüngst stärker unter Druck geraten war, stieg um 1,09 Prozent auf 15 376 Zähler.

Während der Nasdaq 100, der die 100 nach Marktkapitalisierung größten Werte der Technologie-Börse beinhaltet, sich noch über seinem 200-Tage-Trend halten kann, ist der Nasdaq Composite zum ersten Mal seit dem Corona-Crash 2020 wieder unter diese Marke gerutscht. Der Nasdaq Composite ist der größte Aktienindex an der NASDAQ. In ihm sind über 3.000 Unternehmen überwiegend aus dem Technologiesektor gelistet. Auch an dieser Entwicklung sieht man die Diskrepanz zwischen der moderaten Schwäche der Tech-Giganten rund um Facebook, Apple, Google und Co. und dem restlichen Technologie-Sektor, der noch wesentlich stärker unter dem derzeitigen Marktumfeld leidet.

Börsianern zufolge nehmen die Spekulationen zu, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im März um mehr als die bislang erwarteten 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Sie würde mit einer höheren Zinsanhebung die anhaltend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten bekämpfen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Mikhail Leonov / Shutterstock.com

