Warten auf die Jerome Powell-Rede - und Tesla | AMD | Intel | Micron

Leichte Erholung der Märkte, nicht zuletzt dank Marko Kolanovic. Der sagt: “Buy the dip!”, favorisiert aber auch GB, Europa und China als Aktienmärkte in nächster Zeit. Der politische Druck steigt, wenn man Lagarde und Jerome Powell zuhört, beide nehmen in ihrer Rede die Schwere der Lage, vor allem für Kaufkraftschwache, zur Kenntnis. Beide in nahezu identischen Worten. Hilft da Chinas Aufforderung, den Handelskrieg beizulegen? Und was sagt uns die Investition von Sequoia Capital in Citadel Securities? Außerdem Neues zu Tesla, Lululemon, IBM,…

0:00 - Intro

0:25 - Kolanovic: “Buy the dip!”

4:05 - Powell und Lagarde im Gleichlaut

9:33 - Der breite Markt

10:46 - Omikron in NY auf Zenit

13:47 - China

14:55 - Sequoia Capital investiert, alle hören zu

17:15 - Intel, Micron Technology, AMD

20:29 - Tesla, AT&T, Lululemon

