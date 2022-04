Warum ich vom Aktiensplit von Shopify nicht so begeistert bin

Shopify hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 angekündigt.

Der Split wurde jedoch inmitten anderer wichtiger Ankündigungen bezüglich der Stimmrechte von CEO Tobi Lutke bekannt gegeben.

Ein weiterer Großaktionär von Shopify könnte in den Aktiensplit hineinverkaufen, man sollte also vorsichtig sein.

Wichtige Punkte

Letzten Montag kündigte Shopify (WKN:A14TJP -0,56 % ) als jüngste Aktie einen Aktiensplit an und folgte damit einer Reihe von anderen großen Tech-Unternehmen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre werden die Aktien im Verhältnis 10:1 an die am 22. Juni eingetragenen Aktionäre verteilt.

Ein Aktiensplit verändert den Wert des zugrunde liegenden Unternehmens nicht, aber ein niedrigerer Preis pro Aktie könnte sowohl für Kleinanleger als auch für Mitarbeiter, die Aktien erhalten, von Vorteil sein, da ihre Anteile bei erhöhter Liquidität leichter zu kaufen und zu verkaufen sind.

Shopify stieg nach dieser Nachricht an einem schwachen Börsentag um mehr als 2 %. Aber wird dieser Sprung länger anhalten?

Jüngste Geschichte der Aktiensplits im Technologiesektor

Die Technologiekonzerne Alphabet und Amazon.com haben vor kurzem ihre Aktiensplits bekannt gegeben, und ein weiterer Favorit von Warren Buffett, RH, hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht ebenfalls einen Split im Verhältnis 1:3 angekündigt.

Keines dieser Unternehmen hat bisher einen Aktiensplit durchgeführt, aber normalerweise führt die Ankündigung zu einer gewissen Begeisterung. Es gibt jedoch kein einheitliches Muster, was die Wertentwicklung über einen oder ein paar Tage hinaus angeht. Hier siehst du die Performance der einzelnen Unternehmen im Vergleich zum S&P 500-Index nach der jeweiligen Ankündigung:

ALPHABET. DATEN VON YCHARTS

AMAZON. DATEN VON YCHARTS

RH. DATEN VON YCHARTS

Es ist schwierig, Prognosen zu erstellen, wenn man die Reaktion der einzelnen Aktien auf ihre Ankündigungen betrachtet. Sowohl Alphabet als auch RH haben ihre Ankündigungen in Verbindung mit ihren Gewinnmitteilungen gemacht, während Amazon eine eigenständige Pressemitteilung herausgegeben hat, nachdem es bereits berichtet hatte. Allerdings kündigte Amazon in Verbindung mit seinem Bericht auch ein umfangreiches Aktienrückkaufsprogramm an, was möglicherweise zu seiner Outperformance beigetragen hat. RH kündigte seine Aufspaltung in Verbindung mit extrem vorsichtigen Prognosen an, was wahrscheinlich eine größere Rolle bei seinem Rückgang gespielt hat. Man könnte sogar argumentieren, dass der Aktiensplit RH vor einem weiteren Rückgang bewahrt hat.

Die eintägige Outperformance von Shopify ist zwar schön, aber die Anleger sollten nicht erwarten, dass sie von Dauer ist, da sie in den Nachrichten unterging. Der eigentliche Test wird natürlich stattfinden, wenn diese Aktien ihre Splits durchführen. Keines der oben genannten Unternehmen hat dies bisher getan.

Warum mich der Aktiensplit von Shopify (ein wenig) stört

In Verbindung mit dem Aktiensplit kündigte Shopify auch einige Änderungen an der Struktur seiner Aktien mit zwei Klassen an. Die B-Aktien von Shopify werden hauptsächlich von CEO Tobi Lütke, seiner Familie und dem frühen Investor John Phillips über sein Unternehmen Klister Credit Corp. gehalten, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau besitzt. B-Aktien werden nicht gehandelt und haben das 10-fache Stimmrecht der A-Aktien.

In Verbindung mit der Ankündigung gab Phillips bekannt, dass seine Holdinggesellschaft ihre B-Aktien in A-Aktien umwandeln wird. Durch diese Umwandlung erhöht sich das Stimmrecht der A-Aktien von 49 % auf 59 %. Unter der Annahme, dass Phillips in wichtigen Angelegenheiten immer mit Lütke gestimmt hat, verringert die Umwandlung die Stimmkraft der B-Aktien und damit Lütkes Kontrolle.

Um Lütkes Macht über das Unternehmen zu erhalten, gibt Shopify daher eine „Gründeraktie“ an Lütke aus, die ihm zusammen mit seinen anderen A- und B-Aktien 40 % der Stimmrechte verleiht. Laut der Pressemitteilung entspricht das in etwa Lütkes Stimmrecht nach Phillips‘ Umwandlung. Im Management-Rundschreiben vom letzten Jahr wurde Lütkes individueller Stimmrechtsanteil jedoch auf 33,9 % beziffert, so dass es sich tatsächlich um eine Erhöhung seiner individuellen Kontrolle handeln könnte - wenn auch nicht um eine Mehrheit.

Als Bedingung für seinen Gründeranteil muss Lütke im Unternehmen bleiben und darf nicht mehr als 70 % seiner derzeit gehaltenen B-Aktien (oder der entsprechenden A-Aktien, falls sie umgewandelt werden) verkaufen.

Ist Phillips dabei, Aktien zu verkaufen?

In der Pressemitteilung sagte John Phillips Folgendes:

In den fünfzehn Jahren, seit Catherine und ich zum ersten Mal in das Unternehmen investiert haben, waren wir immer wieder beeindruckt von dem, was dieses Team unter der Führung von Tobi zu leisten imstande ist. Seit dem Börsengang des Unternehmens ist der Wert der Shopify-Aktien der Klasse A von 17 US-Dollar auf über 675 US-Dollar (Stand: 31. März 2022) gestiegen, was zu einer Gesamtrendite von über 3.850 % für die Aktionäre geführt hat und damit den breiten Markt deutlich übertrifft.

Meine Vorstandskollegen und ich sind zuversichtlich, dass die Zustimmung der Aktionäre zu diesem Vorschlag Shopify neue Instrumente an die Hand geben wird, um das Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren, während es auf seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz der Wertschöpfung mit Tobi an der Spitze aufbaut. Klisters Plan, alle seine B-Aktien umzuwandeln, was zum Verlust seiner Mehrfachstimmrechte und der Möglichkeit, B-Aktien zwischen den Generationen zu übertragen, führen wird, soll einen reibungsloseren Übergang zu der neuen Struktur ermöglichen, die ich von ganzem Herzen unterstütze, da sie im besten Interesse des Unternehmens und fair gegenüber den Minderheitsaktionären ist. Ich fordere alle Shopify-Aktionäre auf, bei der Jahres- und Sonderversammlung FÜR diesen Vorschlag zu stimmen.

Es kann sein, dass ich etwas übersehe, aber es gibt wahrscheinlich zwei Gründe, warum Phillips seine Aktien umtauscht: Erstens will er Aktien verkaufen, was nur über A-Aktien möglich ist, oder zweitens könnte es wirklich darum gehen, die doppelte Aktienstruktur zu bereinigen und vielleicht seinen Ausstieg aus dem Vorstand von Shopify zu signalisieren.

Deshalb ist die Ankündigung des Aktiensplits ein wenig beunruhigend. Wie wir alle wissen, können Aktiensplits zu vermehrten Käufen von Kleinanlegern führen, die vielleicht nicht die 620 US-Dollar haben, um eine einzelne Shopify-Aktie zu kaufen. Wenn jedoch ein Großaktionär einen Verkauf plant, könnte der Split den Preis treiben, so dass der Verkäufer einen besseren Preis erzielen kann.

Das soll nicht heißen, dass die Aktien überbewertet sind; es gibt viele Gründe, warum Phillips heute verkaufen möchte. Seine Familie hat viel Geld mit Shopify verdient, und vielleicht möchte er seine Anteile diversifizieren. Es ist auch möglich, dass er seine Aktien nicht in nächster Zeit verkauft, auch wenn dies nach der Umwandlung eine Möglichkeit ist.

Ist das ein Grund zur Sorge? Langfristig wird Shopify auf der Grundlage seiner Fundamentaldaten steigen oder fallen. Das Management hat das Kapital der Investoren bisher hervorragend verwaltet, daher glaube ich nicht, dass es versucht, die Aktionäre zu übervorteilen. Sei nur nicht überrascht, wenn Phillips in den nächsten Monaten Aktien verkauft, wenn die Anteile aufgeteilt werden.

Wenn du der Meinung bist, dass Shopify unabhängig von diesen Informationen ein guter Wert ist, würde ich mir keine allzu großen Sorgen um mögliche Verkäufe oder die Kontrolle von Lütke über das Unternehmen machen. Aber die Möglichkeit, dass ein Großaktionär bei einem Aktiensplit verkauft, sollte den Anlegern zumindest bewusst sein.

Der Artikel Warum ich vom Aktiensplit von Shopify nicht so begeistert bin ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 12.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Billy Duberstein besitzt Alphabet (C-Aktien) und Amazon. Seine Kunden können Aktien der genannten Unternehmen besitzen. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Amazon, RH und Shopify. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $1.140 Calls auf Shopify und Short Januar 2023 $1.160 Calls auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images