Warum Johnson & Johnson ein größerer Gewinner mit Boosterimpfungen sein wird als Pfizer und Moderna

Ein FDA-Gremium empfahl den J&J Impfstoff-Booster ohne Einschränkungen für mRNA-Impfstoffe.

J&J dürfte mit den Auffrischungsimpfstoffen kurzfristig mehr gewinnen als Moderna oder Pfizer.

Längerfristig werden die mRNA-Impfstoffe wahrscheinlich erfolgreicher sein als der Impfstoff von J&J.

Wichtige Punkte

Es sieht so aus, als würden drei COVID-19-Booster zugelassen werden.

Ein beratendes Komitee der US Food and Drug Administration (FDA) stimmte letzte Woche einstimmig für die Zulassung von Auffrischungsimpfstoffen für den COVID-19-Impfstoff von Moderna und für den Impfstoff von Johnson & Johnson. Für den Impfstoff COVID-19, der von Pfizer und seinem Partner BioNTech vermarktet wird, hat die FDA bereits eine Notfallzulassung (EUA) erteilt.

Zwar muss die FDA den Empfehlungen des Beratungsausschusses nicht folgen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Behörde dies tun wird.

Die Zulassung von Auffrischungsimpfstoffen ist eine gute Nachricht für alle führenden COVID-19-Impfstoffhersteller. Aber Johnson & Johnson scheint der größere Gewinner bei den Auffrischungsimpfungen zu sein als Moderna oder Pfizer.

Keine Einschränkungen

Die EUA von Pfizer für Booster war mit einigen Einschränkungen verbunden. Die FDA entschied, dass Auffrischungsimpfungen nur für Personen ab 65 Jahren und für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren erlaubt sind, die ein hohes Risiko haben, an schwerem COVID-19 zu erkranken, oder die in einem Umfeld arbeiten, in dem sie einem hohen Risiko für schwere Komplikationen durch COVID-19 ausgesetzt sind.

Das Votum des FDA-Beratungsausschusses für die Moderna-Auffrischungsimpfung spiegelt die Einschränkungen für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech wider. Wenn die FDA dieser Empfehlung folgt, werden die Marktchancen von Moderna für Auffrischungsimpfungen genauso begrenzt sein wie die von Pfizer und BioNTech.

Das FDA-Gremium hat jedoch keine derartigen Beschränkungen für die Auffrischungsdosen des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson erlassen. Wenn die FDA der Empfehlung des Ausschusses folgt, wird die Auffrischungsimpfung für Erwachsene ab 18 Jahren mindestens zwei Monate nach der ersten Impfung mit dem Impfstoff von J&J erhältlich sein.

Für die Impfstoffe von Moderna und Pfizer-BioNTech sind zwei Erstdosen erforderlich, während für den Impfstoff von Johnson & Johnson zunächst nur eine einzige Dosis benötigt wird. Der Impfstoff von J&J war auch weniger wirksam als die konkurrierenden Boten-RNA-Impfstoffe (mRNA). Diese Faktoren hatten großen Einfluss auf die Entscheidung des beratenden FDA-Ausschusses, die Auffrischungsimpfung mit dem J&J-Impfstoff in größerem Umfang zu empfehlen.

Gewinnen ist relativ

Die Nachfrage nach den Auffrischungsimpfungen von Johnson & Johnson dürfte prozentual gesehen viel größer sein als die nach den Auffrischungsimpfungen von Moderna und Pfizer-BioNTech. So gesehen wird J&J bei den Auffrischungsimpfungen mit Sicherheit ein größerer Gewinner sein als seine Konkurrenten.

Allerdings ist der Begriff „gewinnen“ in diesem Fall relativ. Johnson & Johnson hat sich verpflichtet, seinen COVID-19-Impfstoff während der Pandemie zum Selbstkostenpreis zu verkaufen. Auffrischungsimpfungen werden den Gewinn des Gesundheitsriesen in nächster Zeit keinen Cent erhöhen.

Außerdem wurden nach Angaben der Centers for Disease Control & Prevention (CDC) in den USA nur etwa 23,7 Millionen Dosen des Einzelimpfstoffs von Johnson & Johnson verabreicht. Im Vergleich dazu wurden für den Impfstoff von Moderna 192,8 Millionen und für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech 278,1 Millionen Dosen verabreicht. Selbst ohne die Beschränkungen, die für die Auffrischungsimpfungen der konkurrierenden mRNA-Impfstoffe gelten, ist der Pool für die Auffrischungsimpfungen von J&J viel kleiner.

Das Wichtigste ist vielleicht, dass die EUAs für Auffrischungsimpfstoffe bei keinem dieser Impfstoffhersteller kurzfristig zu einem höheren Umsatz führen werden. Die US-Regierung hat bereits mehr als genug Dosen aller drei Impfstoffe bestellt, um alle bereits vollständig Geimpften mit Auffrischungsimpfungen zu versorgen und den Bedarf der restlichen Amerikaner zu decken, die noch nicht geimpft sind.

Ein anderes langfristiges Bild

Langfristig könnte sich ein ganz anderes Bild ergeben. Europa hat bereits Auffrischungsimpfungen für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech ohne die in den USA geltenden Einschränkungen empfohlen.

Folglich könnten Booster letztendlich solide Wachstumstreiber für mRNA-Impfstoff-Aktien sein. Es besteht eine gewisse Ungewissheit über die wiederkehrenden Einnahmen aus COVID-19-Impfstoffen, wenn die Pandemie vorbei ist. Wenn es einen eindeutigen Bedarf an Auffrischungsimpfstoffen zumindest auf jährlicher Basis gibt, sollten die führenden Impfstoffhersteller in der Lage sein, über Jahre hinweg mit starken Umsätzen zu rechnen.

Die langfristige Dynamik könnte es jedoch unwahrscheinlicher machen, dass Johnson & Johnson seinen Erfolgskurs beibehält. Moderna und das Team von Pfizer-BioNTech scheinen J&J bei der Entwicklung neuer Impfstoffversionen, die auf neu auftretende Coronavirusvarianten abzielen, voraus zu sein. Die Flexibilität der mRNA-Technologie dieser Unternehmen könnte erhebliche Vorteile bei der schnellen Reaktion auf neue virale Bedrohungen bieten.

Johnson & Johnson will zweifellos noch viele Jahre lang ein wichtiger Akteur auf dem COVID-19-Impfstoffmarkt sein. Und vielleicht wird es das auch. Die gute Nachricht für das Unternehmen und seine Aktionäre ist, dass es nicht unbedingt bei COVID-19 gewinnen muss, um insgesamt erfolgreich zu sein.

Der Artikel Warum Johnson & Johnson ein größerer Gewinner mit Boosterimpfungen sein wird als Pfizer und Moderna ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 19.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Keith Speights besitzt Aktien von Pfizer. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson und Moderna Inc.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images