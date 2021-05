Wasserstoff: Haben Nel und Ballard Power den Abgesang auf die Branche eingeleitet? – rote Zahlen soweit das Auge reicht!

Auf der Watchlist von onvista Mahlzeit zum Thema Wasserstoff befinden sich 42 Aktien die sich im Bereich Wasserstoff engagieren. 39 davon sind heute im Minus, lediglich drei im Plus. Nur Akasol, Air Products und Hyundai sind von der neuerlichen Abwärtswelle, die über die Branche rauscht, nicht betroffen. Gerade in dem Moment, indem sich die Stimmung an den Märkten wieder etwas eintrübt, kommen Ballard Power und Nel mit Zahlen um die Ecke, die nicht nur die eigenen Aktien in die Tiefe reißen.

Ballard Power Aktie verliert fast 20 Prozent

Verfehlte Erwartungen und ein Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr lassen die Aktie von Ballard Power heute fast 20 Prozent in die Tiefe stürzen. Montag nach Börsenschluss legte der kanadische Wasserstoffplayer seine Zahlen für das erste Quartal vor und sie lösen heute keine guten Gefühle bei den Anlegern aus. Im ersten Quartal 2021 mussten die Kanadier mit 17,6 Millionen Dollar einen Umsatzrückgang von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermelden. Damit lagen die Erlösen von Ballard Power nicht nur unter Vorjahresniveau, sie verfehlten auch deutlich die Schätzungen der Analysten, die im Schnitt mit 25,25 Millionen Dollar gerechnet hatten. Beim Gewinn je Aktie ist der Abstand mit 6 Cent Verlust zwar nur knapp an den Erwartungen von 5 Cent vorbeigeschrammt, aber eine Ausweitung der Verluste war einfach zu viel für die Anleger.

–>> Hier geht es zum Quartalsbericht von Ballard Power

Nachdem heutigen Kursrutsch trübt sich das Chartbild von Ballard Power immer weiter ein. Jetzt ist nicht mehr die Frage, ob die Unterstützung bei 20 Dollar hält, sondern die bei 15 Dollar. Sollte die auch nicht halten, dann sollten die mutigsten Anleger spätestens hier die Reißleine ziehen. Von ihrem Hoch Anfang des Jahres bei etwas mehr als 42 Dollar hat die Aktien inzwischen über 60 Prozent an Wert verloren und die Zahlen deuten aktuell alles andere als bessere Zeiten an.

Chart Ballard Power 01.04.2020 – bis heute

Bei Nel sieht es nicht viel besser aus

Der norwegische Experte für Elektrolyseure vermeldete Montag noch ansprechende Nachrichten über eine neue Kooperation mit First Solar und eine Bestellung von H2 Energy. Allerdings werden die positiven Neuigkeiten heute von den Zahlen in den Schatten gestellt. Nel konnte zwar eine Umsatzsteigerung von 24 Prozent auf umgerechnet etwa 15,7 Millionen Euro vermelden, allerdings wurde auch der Verlust klar ausgeweitet. Da schützt es die Aktie heute auch nicht, dass die Auftragsbücher mit einem Plus von 87 Prozent gegenüber dem Vorjahr so voll wie noch nie in der Unternehmensgeschichte sind.

–>> Hier geht es zum Quartalsbericht von Nel

Für die Aktie geht es heute rund 15 Prozent in die Tiefe. Damit braucht mal wohl kaum zu betonen, dass die Aktie von Nel sich aus charttechnischer Sicht jetzt auch mehr als angeschlagen präsentiert. Von ihrem Jahreshoch bei 3,39 Euro hat die Aktien mittlerweile um rund 40 Prozent nachgegeben. Unter 2 Euro sollten Anleger vorerst die Reißleine ziehen.

Chart Nel – ein Jahr

Sammelklage gegen Plug Power

Bei Plug Power ist aus der dringend notwendigen Korrektur mittlerweile ein handfester Absturz geworden. Einen Teil dieses Abwärtstrends haben die Amerikaner selbst verschuldet. Mitten in den Rücksetzer musste das Unternehmen bekanntgeben, dass die Bilanzen für die Jahre 2018 bis 2020 nachträglich angepasst werden müssen. Schwupps wurde das Minus für die Aktie immer größer. Zu Wochenbeginn gab es dann die nächste schlechte Nachricht für die Aktie.

Am ersten Mai hatte die Kanzlei Thornton bekanntgegeben, dass sie wegen den Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen eine Sammelklage gegen Plug Power eingereicht hat. Das setzte die Aktie direkt Montag unter Druck und heute gibt es noch durch die Zahlen von Nel und Ballard Power einen Nachschlag in die Tiefe.

Damit sind die Hoffnungen, dass der Kurs die 200-Tage Linie wieder zurückerobern kann, erst einmal in weite Ferne gerückt. Mit dem heutigen Rücksetzer notiert das Plug Power Papier fast 70 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 75,49 Dollar. Aktuell sollten Anleger sollten nicht zulassen, dass der Kurs in ihrem Depot unter die Marke von 20 Dollar abtaucht. In der kommenden Woche – 11.05.2021 – plant Plug Power die Zahlen für das erste Quartal zu präsentieren. Sollten die ähnlich ausfallen, wie die Bilanzen von Nel und Ballard Power, dann dürfte die 20 Dollar Marke mehr als bedenklich wackeln.

Chart Plug Power – ein Jahr

2 Jahre Fantasie ohne großartige Ergebnisse

In den vergangenen zwei Jahren war die Fantasie bei den Werten aus der Wasserstoff-Branche enorm hoch. Besonders 2020 als Wasserstoff von vielen Regierungen zum Klima-Retter Nummer ausgerufen wurde und milliardenschwere Förderpakete aufgelegt und in Aussicht gestellt wurden, kannten die Aktien kein halt mehr und wuchsen auf aberwitzige Bewertungen. Lange Zeit konnte die große Fantasie für die Aktien die permanenten Verluste ausblenden. Schließlich deutete ein gutes Umsatzwachstum ja auch an, dass die Geschäfte immer besser in Fahrt kommen. Allerdings ist das Licht am Ende des Tunnels immer kleiner geworden. Die Verluste werden nicht kleiner, sondern eher größer und das Umsatzwachstum ist zwar bei vielen Playern aus der Branche noch vorhanden, aber kleiner als zuvor.

Trotz deutlicher Rücksetzer immer noch sportlich bewertet

Kleines Beispiel: Nel ist mit einem Umsatz von umgerechnet fast 16 Millionen Euro ins Geschäftsjahr gestartet. Aktuell kommen die Norweger auf einen Börsenwert von mehr als 3 Milliarden Euro. Das Nel in diesem Jahr der Profitabilität ein gutes Stück näher kommt, lässt sich gerade auch nicht erkennen. Daher ist es durchaus möglich, dass der Kurs weiter nachgibt. Aber Nel ist damit nur ein Beispiel von vielen aus der Branche.

Daher sollten Anleger nicht in vergangenen Zeit schwelgen und hoffen, dass die Aktien wieder in diese Regionen vordringen. Aktuell ist es durchaus möglich, dass die Kurse eher noch ein gutes Stück tiefer fallen, als sich wieder auf den Weg nach oben zu machen.

Nel und Ballard Power könnten mit ihren Zahlen nämlich durchaus einen vorübergehenden Abgesang auf die Branche ausgelöst haben.

Von Markus Weingran

Foto: petrmalinak / Shutterstock.com

