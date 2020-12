WDH/Presse: Allianz kauft Versicherungsgeschäft von australischer Westpac

(Im letzten Satz des zweiten Absatzes wurde das Wort Gespräche ergänzt.)

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Allianz will einem Pressebericht zufolge das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac übernehmen. Die Sparte werde dabei mit 500 Millionen australischen Dollar (rund 300 Mio Euro) bewertet, berichtete die australische Wirtschaftszeitung "Financial Review" (AFR) mit Berufung auf Insider am Dienstag. Der Vertrag könnte bereits am heutigen Dienstag unterzeichnet werden.

Das allgemeine Versicherungsgeschäft von Westpac umfasst unter anderem Hausrat- und Kfz-Versicherungen und soll Prämieneinnahmen von knapp 600 Millionen australischen Dollar in der vergangenen 12 Monaten eingespielt haben. Vor gut sechs Wochen war bekannt geworden, dass die beiden Finanzkonzerne Gespräche führen sollen.

Die Allianz ist nach Angaben des Datendienstleisters IBISWorld die Nummer drei auf dem australischen Markt für allgemeine Versicherungen. Auf Platz eins und zwei finden sich laut "AFR" die Australia Group und Suncorp./stk/zb