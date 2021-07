WELLS FARGO - Freudensprung nach Zahlen

Wells Fargo & Co. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD die Analystenschätzungen von 0,97 USD. Der Umsatz liegt mit 20,27 Mrd. USD über den Erwartungen von 17,75 Mrd.USD.

Wells Fargo: Kreditnachfrage weiter flau. Umsatz sechs Prozent unter Vorjahresniveau. Erwarten für 2021 ein Net Interest Income von 0 bis -4 Prozent.

Wells Fargo-CEO Mike Santomassimo per CNBC: Haben unglaubliche Mengen an Überschussreserven und werden diese in Kürze an Aktionäre weiterreichen.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Wells Fargo markierte am 29. Januar 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 66,31 USD. Anschließend geriet die Aktie unter Druck und fiel im Oktober 2020 auf den langfristigen Aufwärtstrend seit August 1990 zurück. Auf diesem Trend drehte der Wert stark nach oben.

Am 17. Mai 2021 notierte die Aktie per Tagesschlusskurs sogar über dem Abwärtstrend seit Januar 2018. Allerdings fiel sie direkt wieder unter diesen Trend zurück und setzte zu einer Konsolidierung an. Diese führte den Wert am 18. Juni und 08. Juli knapp unter eine innere Trendlinie. Diese innere Trendlinie liegt heute bei 42,85 USD. Im gestrigen Handel drehte die Aktie an dieser Trendlinie deutlich nach oben.

Jetzt Rally?

Der gestrige Tag könnte der Startschuss für eine Rally sein. Allerdings liegen bei 45,93 und bei 46,57 USD noch wichtige Widerstände. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann könnte es zu einer Rally bis zumindest 54,75 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch kommen. Sollte die Aktie aber per Tagesschlusskurs unter 41,54 USD.

Wells Fargo & Co.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)