Wenig Bewegung im DAX am US-Feiertag

Der Donnerstag nahm per Saldo fast so wenig Abstand zum Vortagesschluss wie bereits der Mittwoch. Im DAX scheint bei 13.300 Punkten ein harter Widerstand die Anleger zu lähmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Wall Street einen Feiertag zelebrierte, kam es heute teilweise zu einer Null-Bewegung.

DAX-Widerstand weiter im Fokus

Insgesamt bleibt der DAX-Widerstand weiterhin fest verankert. Vom Eröffnungsniveau knapp darüber über streckenweise Notierungen unterhalb dieser Marke bis zur Schlussrally kurz darüber und erneut darunter. Es gab somit viele kleine Bewegungen zu sehen, nur keinen Trend.

Nach 2 Punkten Minus am Mittwoch beschränkte sich die Tagesveränderung heute auf 3 Punkte Minus und damit auf einen weiteren Schlusskurs unter der runden 13.300er-Marke.

Fast schon gelangweilt zeigt sich die Bandbreite von unter 50 Punkten im XETRA-DAX und diesem Intraday-Verlauf aus unsere Handel:

Die abwartende Haltung und eher News aus der zweiten Reihe wie von Thyssenkrupp sowie von US-Firmen Salesforce und Slack waren daher heute das Thema im Händlergespräch am Morgen:

Für Zurückhaltung sorgte ebenfalls das GfK-Konsum-Barometer. Es vollzog im Dezember einen Rückgang um 3,5 Punkten auf nun minus 6,7 Zähler und notiert damit auf dem niedrigsten Level seit dem Monat Juli. Zurückhaltende Verbraucher bremsen somit die Wirtschaft tendenziell weiter aus.

Die DAX-Tagesparameter lesen sich wie folgt:

Eröffnung 13.315,21PKT Tageshoch 13.316,19PKT Tagestief 13.274,89PKT Vortageskurs 13.289,80PKT

Gab es bei den Einzelwerten mehr Bewegung?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Auch hier spürte man am Handelsvolumen und an den absoluten Kursveränderungen den ruhigen Handelstag deutlich.

Ein wenig profitieren konnte SAP von den Meldungen aus den USA bezüglich des Konkurrenten Salesforce. Dieser hat sich mit der Slack-Übernahme finanziell viel vorgenommen. Da die Aktie am Vorabend noch Abschläge nach der Offerte verzeichnen musste, frohlockte heute der Konkurrent aus Deutschland.

Verlierer waren hingegen heute die Autowerte. Sollte die in der Politik beschlossene Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen in Deutschland eine Fortsetzung erlangen, könnte der Aufschwung der Autobranche erneut ins Stocken geraden. Volkswagen, Daimler und auch die Zulieferer wie Covestro fanden sich daher im unteren Bereich des DAX-Rankings wieder.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Lohnt nach zwei solchen Tagen der Blick auf das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Ohne die Charts zu bemühen ist ableitbar dass der Widerstand weiterhin Bestand hat. Ebenso die Range der vergangenen dreieinhalb Wochen. Ein markanter Ausbruch über 13.300 Punkten war nicht zu sehen.

Somit ist das Chartbild nahezu unverändert in Lauerstellung:

Abhängig von der morgigen Entwicklung an der Wall Street liegt der Fokus weiterhin auf den bekannten Marken. Da der US-Handel am Freitag nur verkürzt stattfindet, sollten die Erwartungen an eine starke Bewegung nicht zu hoch angesetzt werden. Ein Börsenfeiertag wie heute ist oft der Anlass für viele Marktteilnehmer, ein verlängertes Wochenende einzuleiten.

Welche Ideen es dennoch im Vorfeld des Freitags gibt, erfahren Sie gerne wieder im Video auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange vor dem Handelsstart.

