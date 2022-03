Wie ich mit 5 Pfund pro Tag versuchen würde, ein passives Einkommen für den Rest meines Lebens zu verdienen

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Investition in Aktien eine einfache Möglichkeit ist, ein passives Einkommen für das ganze Leben zu erzielen. Und ich glaube, dass es möglich ist, ein regelmäßiges Einkommen mit einer Investition ab 5 GBP pro Tag zu erzielen.

Passive Einkommensstrategie

Die Strategie, mit der ich 5 GBP pro Tag investieren will, ist relativ einfach. Heutzutage gibt es viele Online-Börsenmakler, die Anlegern die Möglichkeit bieten, regelmäßig zu investieren, ohne hohe Gebühren zahlen zu müssen.

Das ist eine fantastische Entwicklung für Investoren wie mich, die wöchentlich einen kleinen Betrag investieren wollen.

Meine Einkommensstrategie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil betrifft Investmentfonds. Anstatt ein ganzes Portfolio aus einzelnen Aktien und Anteilen zusammenzustellen, würde ich mein passives Einkommensportfolio mit einer Auswahl von Einkommensfonds aufbauen.

Ein guter Startpunkt ist der City of London Investment Trust. Diese Gesellschaft hat in den letzten 55 Jahren jedes Jahr ihre Dividende gezahlt und erhöht. Der City of London Investment Trust besitzt ein Portfolio hochwertiger britischer Dividendenaktien, mit denen ich auf Knopfdruck ein Engagement in diesen Unternehmen aufbauen kann.

Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass ich die Anlagen nicht selbst auswählen kann. Außerdem muss ich eine Verwaltungsgebühr zahlen. Diese Gebühr könnte langfristig meine Rendite schmälern. Außerdem kann es sein, dass ich am Ende einen Teil eines Unternehmens besitze, das ich nicht unbedingt in meinem Portfolio haben möchte.

Trotz dieser Herausforderungen würde ich die Aktie heute gerne kaufen.

Einkommen und Wachstum

Neben dem Erwerb eines Einkommensinvestmentfonds würde ich auch einen Korb von Einkommensaktien für mein passives Einkommensportfolio kaufen.

Einige der Unternehmen, die ich gerne in mein Portfolio aufnehmen würde und die ziemlich defensiv sind, sind BT und Severn Trent. Beide bieten Dividendenrenditen von mehr als 4 % oder werden diese voraussichtlich erreichen. Außerdem haben sie relativ vorhersehbare Einkommensströme aus ihren defensiven Geschäften. Das bedeutet, dass die Dividenden relativ sicher sind und in den nächsten Jahren noch wachsen können.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass diese Dividenden sicher sind. Bei einem plötzlichen Konjunktureinbruch könnten BT und Severn Trent gezwungen sein, ihre Ausschüttungen an die Anleger zu kürzen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, während wir vorankommen. Je mehr sich die geopolitische Lage auf der Welt verschlechtert, desto wahrscheinlicher wird ein Konjunktureinbruch.

Die Quintessenz

Dies ist die Strategie, die ich anwenden würde, um 5 Pfund pro Tag zu investieren und ein passives Einkommen auf Lebenszeit zu erzielen. Die oben genannten Unternehmen und Fonds könnten eine jährliche Rendite von 5 % auf mein Geld erwirtschaften.

Wenn ich 30 Jahre lang täglich 5 Pfund anlegen kann, könnte diese Rendite nach meiner Schätzung ein jährliches passives Einkommen von etwa 5.000 Pfund ergeben, vorausgesetzt, dass es in der Zwischenzeit keine Dividendenkürzungen gibt.

Der Artikel Wie ich mit 5 Pfund pro Tag versuchen würde, ein passives Einkommen für den Rest meines Lebens zu verdienen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

