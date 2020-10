Wir wissen, dass wir nichts wissen!

Frei nach Sokrates wissen wir, dass wir nichts wissen! Steigende COVID-Zahlen in den USA und Europa führen zu mehr Restriktionen, was in Folge die Angst vor einem Ende der Wirtschaftserholung anfacht. Zudem fachen die mauen Aussichten bei SAP die Sorge vor der Ertragsflut im Tech-Sektor an. In dieser Woche melden Apple, Amazon, AMD, Alphabet, Facebook, eBay und Microsoft Ergebnissen. All das vor den in acht Tagen anstehenden Wahlen. Kaum erstaunlich, dass Anleger den Hafen der Sicherheit aufsuchen.