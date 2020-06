Das heutige Desaster um die Jahresbilanz von Wirecard erschüttert auch die Chefetage des Zahlungsabwicklers. Wie der Dax-Konzern am Donnerstag-Abend noch mitteilt ist Vorstand Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Manager war jahrelang als Chief Operating Officer für das Tagesgeschäft zuständig gewesen. Im Mai wurden seine Aufgaben im Zuge eines Vorstandsumbaus schon beschnitten, jetzt scheint er seinen Job endgültig los zu sein. Die Freistellung ist allerdings widerruflich, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neuer Compliance-Vorstand tritt sein Amt sofort an

Zudem wurde Dr. James H. Freis, Jr. (49) mit sofortiger Wirkung zum Compliance-Vorstand bestellt. Freis, Jr. wird das neugeschaffene Ressort „Integrity, Legal and Compliance“ verantworten. Eigentlich sollte der das neue Vorstandsmitglied seinen Job erst am 1. Juli antreten, dass hatte Wirecard am 8. Mai 2020 bekannt gegebenen. Die heutigen Ereignisse heben den neuen Mann ein paar Tage früher ins Amt. So was nennt man dann wohl: „Ins kalte Wasser geworfen.“

Aktie findet langsam ihren Boden

Die Personalrochade in Aschheim sorgt nicht für einen steigenden Kurs der Wirecard-Papiere, aber die bremst weitere nachbörsliche Verluste. Aus dem regulären Xetra-Handel ist die Aktie mit einem Kurs von 39,90 Euro und einem Minus von fast 62 Prozent gegangen – der zweitgrößte Verlust in der Geschichte des deutschen Leitindex. Nachbörslich pendelt der Kurs bei Tradegate um die Marke von 39 Euro. Was im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ein Minus von etwas mehr als 62 Prozent ist. In der Spitze lag die Aktie über 70 Prozent im Minus.

Hier können Sie die heutigen Nachrichten zu Wirecard noch einmal nachlesen:

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Wirecard