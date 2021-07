Wo könnte die Dividende der Allianz-Aktie in 10 Jahren stehen?

Die Dividende der Allianz-Aktie ist durchaus ziemlich attraktiv. Gemessen an einer zuletzt ausgezahlten Ausschüttungssumme je Aktie in Höhe von 9,60 Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 212,30 Euro liegt die Dividendenrendite immerhin bei 4,52 %. Damit dürfte der DAX-Versicherer zu den momentan höchsten Ausschüttungen in unserem heimischen Leitindex zählen.

Foolishe Einkommensinvestoren schauen jedoch natürlich nicht bloß auf die aktuelle Dividendenrendite. Nein, sondern wagen stets den Blick in die Zukunft. Hier ist, was ich mir vorstellen könnte, wo die Dividende der Allianz-Aktie in zehn Jahren stehen könnte. Sowie natürlich auch die relevanten Faktoren, die ich dabei sehe.

Allianz-Aktie: Die Dividende in zehn Jahren

Zugegebenermaßen ist bei der Allianz-Aktie und der Dividende ein Zeitraum von zehn Jahren überaus lange. Es könnte einige Unsicherheitsfaktoren geben bezüglich der Höhe und der Nachhaltigkeit. Wobei wir einige Anhaltspunkte haben, die uns beim Quantifizieren eines möglichen Wachstums behilflich sein können.

Zunächst einmal ist da beispielsweise die Historie der Allianz-Aktie und der Dividende. Der DAX-Versicherer besitzt inzwischen schließlich einen Lauf von über zehn Jahren mit stets zumindest stabilen und oft auch erhöhten Ausschüttungssummen je Aktie. Seit der Auszahlung für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 4,50 Euro hat sich die Summe schließlich mehr als verdoppelt. Im Durchschnitt lag das Dividendenwachstum bis zum heutigen Wert von 9,60 Euro sogar bei 7,8 % pro Jahr. Durchaus ein hoher Wert, wenn du mich fragst.

Die Allianz-Aktie besitzt zudem eine Dividendenpolitik. Gemäß dieser sollen stets 50 % des Ergebnisses je Aktie für die Dividende verwendet werden. Wobei in schwierigeren Jahren auch mal ein höherer Wert ausgezahlt werden kann. Zumindest konstante Ausschüttungen besitzen daher Priorität, was überaus wichtig erscheint.

Die Kernfrage scheint daher zu sein: Besitzt die Allianz-Aktie moderate Wachstumsfaktoren, die die Dividende mittel- bis langfristig erhöhen können? Ja, durchaus. Neben einem Turnaround dürften Zukäufe für das operative Geschäft alleine ein moderates Wachstum bezwecken können, das Management ist hier zuletzt aktiv gewesen. Notfalls könnten auch Aktienrückkäufe für ein moderates Ergebniswachstum sorgen. Beide Faktoren könnten zumindest niedrige einstellige Wachstumsraten bewirken.

Konservativ gehe ich daher davon aus, dass der DAX-Versicherer möglicherweise nicht mehr an 7,8 % Dividendenwachstum pro Jahr herankommt. Wenn ich jedoch ein moderates, operatives Wachstum zu Zukäufen und Aktienrückkäufen addiere, so glaube ich: 4 % Dividendenwachstum könnten möglich sein.

Rechnen wir ein wenig herum!

Sollte die Allianz-Aktie bei der Dividende daher auf 4 % Wachstum pro Jahr kommen, so dürfte in zehn Jahren gewiss einiges passieren. Tatsächlich würde die ausgeschüttete Dividendensumme je Aktie auf einen Wert von 14,21 Euro wachsen. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 212,30 Euro läge die Dividendenrendite in diesem Fall bei 6,69 %. Wobei das natürlich nur eine näherungsweise Rechnung gemessen an relevanten Faktoren sein kann.

Jetzt gilt es, das Wachstum des DAX-Versicherers im Auge zu behalten. Hier dürfte sich wirklich entscheiden, wie sich die Dividende dieser spannenden Aktie entwickelt.

Der Artikel Wo könnte die Dividende der Allianz-Aktie in 10 Jahren stehen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

