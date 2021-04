Woche beginnt mit Dax-Rekord, Stimmung in der Autoindustrie verbessert

Gute Vorgaben vor allem aus den USA haben den Dax heute wieder auf einen neuen Höchststand geschoben. Besonders in der Autoindustrie geht es wieder bergauf, was man am Aktienkurs von Volkswagen sieht.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007664039, DE000A2E4K43, DE0005557508