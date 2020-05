Xing-Mutter New Work steigert Umsatz trotz Corona

HAMBURG (dpa-AFX) - Das für sein Karrierenetzwerk Xing bekannte Unternehmen New Work ist im ersten Quartal trotz Gegenwinds durch die Corona-Pandemie weiter gewachsen. Der Umsatz legte von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 68,9 Millionen Euro zu, wie die Burda-Tochter, am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging allerdings wegen Einmaleffekten und hohen Vergleichszahlen um 10 Prozent auf 15,9 Millionen Euro zurück. Bereinigt um die Sondereffekte stieg das Ebitda um 12 Prozent auf 18,8 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn unterm Strich legte um fast 30 Prozent auf 9 Millionen Euro zu.

Zu seinen Jahreszielen machte das SDax -Unternehmen zunächst keine Angaben. Ende Februar hatte New Work für 2020 eine Umsatzsteigerung auf mehr als 300 Millionen Euro angepeilt. Das operative Ergebnis soll laut den damaligen Plänen die Marke von 100 Millionen Euro knacken./kro/jha/