Zeitung - Toyota senkt Produktionsziel wegen Halbleiter-Engpass um 40 Prozent

Tokio (Reuters) - Toyota macht einem Zeitungsbericht zufolge wegen des Engpasses bei Halbleitern weltweit deutliche Abstriche bei der Produktion.

Im September peile der weltgrößte Autobauer nur noch eine Produktion von rund 500.000 Fahrzeugen an, berichtete die japanische Tageszeitung Nikkei am Donnerstag. Zuvor hatte Toyota eine Produktion von etwas unter 900.000 Autos angesteuert. Bei dem Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Toyota war bisher besser als andere Autobauer durch die Chip-Krise gekommen, hatte aber bereits davor gewarnt, dass die Engpässe anhalten würden. In Thailand musste der Konzern im vergangenen Monat die Produktion in drei Werken aussetzen, weil die Teileversorgung pandemiebedingt stockte.