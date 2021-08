Zerbrechliche Marktstimmung - Roku, Fastly, Uber, Moderna, Robinhood

Replaced by the video

Die Widerstandsfähig der Wall Street an diesem Donnerstag ist beeindruckend, wenn man bedenkt wie negativ die Meldungslage aussieht. Etsy, Fastly, Uber, Roku und Moderna sind nach den Quartalszahlen teils deutlich schwächer. Aussagen von Adidas und General Motors signalisieren das Risiko von erneuten Lieferengpässen verursacht durch COVID bedingte Einschränkungen in Vietnam, China und anderen Regionen Asiens. Goldman Sachs lässt sich dadurch nicht beeindrucken und hebt das Jahresendziel für den S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte an und für 2022 von 4600 auf 4900 Punkte.

00:00 - Intro

01:14 - Robinhood meldet weiteren Aktienverkauf

02:13 - Goldman Sachs hebt Ziele S&P 500 an

04:30 - Covid-Nachrichtenlage anhaltend negativ

06:30 - Worauf achtet die Wall Street bei Covid-Meldungen?

07:18 - Adidas, GM, Continental sehen Covid-bedingte Lieferengpässe

09:25 - Reaktion Etsy

10:10 - Reaktion Roku, Fastly

12:20 - Reaktion Uber, Moderna, CBSViacom

14:50 - CNN Angst und Gier Index signalisiert hohe Angst

15:50 - Renditen Staatsanleihen und High Yield Anleihen gehen getrennte Wege

19:55 - Wie wirkt sich gedrosselte Geldpolitik auf Kapitalmarkt aus?