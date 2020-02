ZEW-Konjunkturerwartung deutlich verschlechtert – Coronavirus setzt Export-Sektoren unter Druck

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich überraschend deutlich eingetrübt. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im Februar zum Vormonat um 18,0 Punkte auf 8,7 Punkte, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit November 2019. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 21,5 Punkte gerechnet. Neben den Konjunkturerwartungen trübte sich auch die Einschätzung der aktuellen Lage stärker als erwartet ein.

„Die befürchteten negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie in China auf den Welthandel führen zu einem markanten Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Besonders stark seien die Einschätzungen zur Entwicklung der exportabhängigen Sektoren gesunken. Insgesamt habe sich die Wirtschaft Ende 2019 und zu Beginn des neuen Jahres schlechter als erwartet entwickelt.

Den Dax, der heute bereits seit Handelsbeginn unter Druck steht, hat die Nachricht nicht sodnerlich beeinflusst. er notiert derzeit bei einem Minus von etwa 0,6 Prozent wieder bei einem Stand von unter 13.700 Punkten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: manine99 / Shutterstock.com

