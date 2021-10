Ziemiak: Parteitag soll kompletten CDU-Vorstand neu wählen

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl auf einem Parteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Dies sei einstimmig beschlossen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Beratungen der Spitzengremien in Berlin./bk/hoe/abc/DP/mis