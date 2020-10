Zooplus: Die Geschäfte laufen weiter gut – Aktie auf Hoch seit August

Bereits gestern hatte Zooplus die Anleger mit einer Anhebung der Umsatz- und Ergebnisprognose wieder neugierig auf die Aktie gemacht, doch aufgrund des schwachen Gesamtmarktes hat es nicht für einen Sprung in die Gewinnzone gereicht.

Heute sieht das schon anders aus und die Aktie kann dem sich leicht erholenden Gesamtmarkt mit einem deutlichen Plus von 4,3 Prozent davon eilen. In der Spitze stiegen die Papiere sogar bis auf 162,80 Euro und konnten damit ein neues Hoch seit August erreichen. Danach ist der Kurs jedoch ein wenig zurückgekommen.

Die Geschäfte laufen gut

Die Geschäfte laufen beim Onlinehändler für Tierbedarf in der Corona-Krise weiter besser als zunächst gedacht. Zum dritten Mal in diesem Jahr hoben die Münchener nun schon ihre Jahresprognose an.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sieht sich nach den Zahlen und der neuen Prognose in seiner optimistischen Einschätzung für Zooplus bestätigt. Das dritte Quartal sei stark ausgefallen, schrieb er in einer aktuellen Studie. Mit seinem Kursziel von 200 Euro signalisiert Bosse weiteres Kurspotenzial bis zum im Mai 2017 erreichten Rekordhoch.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

Jetzt neu: Echte Wertpapierdepots in Ihren my onvista Account einbinden

Das bringt jede Menge Vorteile:

-Sie sparen sich aufwendiges Nachbilden ihrer echten Depots in einem my onvista Musterdepot.

-Sie können beliebig viele Echtdepots hunderter Banken und Broker verbinden.

-my onvista bietet Ihnen damit eine Vermögensübersicht Ihrer gesamten Wertpapieranlagen mit nur einem Login.

So einfach funktioniert´s