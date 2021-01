Zweite Corona-Welle bremst US-Wachstum - Ende 2020 BIP-Plus von 4,0 Prozent

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat in der zweiten Corona-Welle ihr Wachstumstempo deutlich verringert.

Im vierten Quartal sprang lediglich ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von aufs Jahr hochgerechnet 4,0 Prozent heraus, wie das Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten für die Monate Oktober bis Dezember mit dieser Zahl gerechnet, nach einem Rekordwachstum im Sommer von annualisiert 33,4 Prozent. Zuvor war die Konjunktur beim Ausbruch der Pandemie in Frühjahr 2020 regelrecht abgestürzt.