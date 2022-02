100 % Dividendenwachstum und mehr – diese Aktien bringen richtig Rendite

Dividendenaktien eignen sich hervorragend für den Aufbau eines regelmäßigen Nebeneinkommens. Am besten sollte die Dividende Jahr für Jahr kontinuierlich steigen und schon heute eine ordentliche Rendite bringen. Die Kombination aus beidem findet man allerdings selten. Zu häufig ist eine hohe Rendite ein Zeichen, dass der Markt eine fallende Ausschüttung erwartet.

Mit Dividendenaktien zum komfortablen Nebeneinkommen

Hier sind zwei heiße Kandidaten, die ihre Dividende dagegen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt und noch viel Potenzial für weitere Steigerungen haben.

Allen voran sollte in dieser Liste die Microsoft-Aktie stehen. Die Dividendenentwicklung des US-Softwareriesen ist einfach nur phänomenal. Aktuell bekommt man zwar nur 2,48 US-Dollar je Aktie, was bei einem Aktienkurs von 308 US-Dollar nur 0,8 % Rendite entspricht (Stand 09.02.2022, relevant für alle Kurse).

Aber das dürfte sich sehr schnell ändern. Denn bei Microsoft steigt die Dividende rapide an. Noch im Jahr 2015 hat man beispielsweise mit 1,24 US-Dollar gerade einmal halb so viel bekommen wie heute. Noch mal fünf Jahre früher waren es sogar nur 0,54 US-Dollar je Aktie.

Die starken Quartalszahlen, mit denen Microsoft vor wenigen Wochen glänzen konnte, lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Dividende auch in Zukunft kräftig weiter steigen kann. Traditionell wird die Dividendenerhöhung im September beschlossen. Wer sich jetzt also Microsoft-Aktien ins Depot legt, wird sich in den kommenden Jahren über stetig steigende Einnahmen freuen können. Im besten Fall kommt natürlich auch noch ein stetig steigender Aktienkurs dazu. Auch in dieser Hinsicht konnte man sich bei der Microsoft-Aktie in den vergangenen Jahren aber nicht beklagen.

Ganz ähnlich sieht es beim Münchener Versicherungskonzern Allianz aus. Auch hier steigt die Dividende seit Jahren kräftig an. In diesem Jahr ist mit einer Ausschüttung von mehr als 10 Euro pro Aktie zu rechnen. Beim aktuellen Aktienkurs von 232 Euro bekommt man hier aber anders als bei Microsoft schon jetzt eine sehr ordentliche Rendite von 4,3 %.

Und auch hier bereitet der Blick auf die Dividendenhistorie viel Freude. Seit 2012, als man 4,50 Euro pro Aktie bekam, wurde die Dividende mehr als verdoppelt. Erst vor wenigen Wochen hat das Management eine neue Dividendenstrategie vorgestellt. Demnach soll die Ausschüttung ab diesem Jahr um mindestens 5 % jährlich angehoben werden.

Möglich wird das durch zwei Faktoren. Einerseits steigen die Preise im Versicherungssektor nach Jahren der Stagnation wieder an. Das sorgt bei der Allianz und auch anderen Konkurrenten für steigende Gewinne und die Möglichkeit, das Geschäft profitabel auszuweiten. Darüber hinaus ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zinsen zu rechnen. In den USA steht die Zinswende direkt bevor und auch hierzulande wird es wohl bald so weit sein. Für einen Konzern wie die Allianz, der in seinem Versicherungsgeschäft viel Geld an den Kapitalmärkten anlegen muss, bedeutet auch das steigende Gewinne.

