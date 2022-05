Amazon hat gerade wieder einmal den E-Commerce revolutioniert

The Motley Fool · 04.05.2022, 05:00 Uhr

Wichtige Punkte

Amazon hat Buy With Prime eingeführt, mit dem Mitglieder ihre Vorteile auf Websites Dritter nutzen können.

Das Programm, das nur auf Einladung läuft, ermöglicht es Händlern, auf ihren eigenen Websites einen zweitägigen Versand, Rücksendungen und mehr anzubieten.

Mit dem neuen Service soll die Bedrohung durch das wachsende Logistiknetzwerk von Shopify eingedämmt werden.

Nur wenige Unternehmen haben es geschafft, das Einkaufserlebnis so oft zu verändern wie Amazon.com (WKN:906866 -0,88 %). Dem E-Commerce-Riesen ist es zu verdanken, dass Verbraucherinnen und Verbraucher einen Online-Einkauf nicht abschließen, wenn er nicht innerhalb von zwei Tagen oder weniger kostenlos geliefert wird.

Mit der Ankündigung, die Vorteile seines Prime-Treueprogramms auf Websites von Drittanbietern auszuweiten, ist Amazon nun bereit, das E-Commerce-Erlebnis erneut zu revolutionieren. Händler, die Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, können Prime-Kunden jetzt alle Vorteile der Mitgliedschaft auf ihren eigenen Websites anbieten.

Zunächst nur auf Einladung, ermöglicht das Programm Drittanbietern auf Amazon, ihren Kunden das Prime-Einkaufserlebnis zu bieten, ohne dass sie Amazon besuchen müssen. Alle Vorteile von Prime – schneller, kostenloser Versand und Rücksendungen, Bezahlen mit Prime-Zahlungs- und Versandoptionen und Bestellungsupdates durch Prime – werden über die Website des teilnehmenden Händlers verfügbar sein.

Amazon sagt, dass es im Laufe des Jahres weitere Einladungen zur Teilnahme an Verkäufer aussprechen wird und plant, das Angebot irgendwann auch auf Einzelhändler auszuweiten, die keine Amazon-Präsenz haben oder Amazons Fulfillment-Services nutzen.

Ein Ausweg aus dem Wettbewerb

Das neue „Buy with Prime“-Programm nutzt die logistischen Fähigkeiten von Amazon und zerstreut gleichzeitig die Bedenken über die steigenden Kosten der Mitgliedschaft. Auch wenn ein Prime-Abonnement für viele ein unverzichtbarer Vorteil ist, kann es sein, dass sie angesichts der Kosten von 139 US-Dollar pro Jahr einen Moment lang zögern, das Programm zu verlängern.

Auch wenn du mit Prime Filme, Musik, Bücher und andere Dienstleistungen erhältst, ist der kostenlose Versand in zwei Tagen der größte Anreiz. Kunden, die die Website nicht intensiv nutzen, fragen sich vielleicht, ob es sich noch lohnt, den Aufpreis zu zahlen, vor allem jetzt, da Walmart (WKN:860853 -0,68 %) mit seinem Walmart+ Programm eine echte Alternative anbietet, die nur 99 US-Dollar pro Jahr kostet.

Die Ausweitung von Prime über die abgeschottete Welt von Amazons Website hinaus könnte die Kunden jedoch zum Bleiben bewegen, da es ihnen mehr Möglichkeiten zum Einkaufen bietet.

Der eigentliche Vorteil für Amazon besteht jedoch darin, die Bedrohung durch Shopify (WKN:A14TJP -2,78 %) abzuschwächen, das sich stärker vertikal integriert hat und seine eigene Fulfillment- und Logistikplattform weiter ausbaut.

Das Shopify Fulfillment Network bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Möglichkeit, mit Amazon zu konkurrieren, indem es einen zweitägigen Versand für die Kunden eines Händlers, optimierte Rücksendungen und die Lagerung von Produkten einführt.

Einen Fuß in der Tür

Kaufen mit Prime birgt immer noch Risiken für die Teilnehmer. Eine immerwährende Befürchtung ist, dass Amazon die Daten, die es über die Einkaufsgewohnheiten seiner Kunden sammelt, nutzt und diese Informationen gegen den Einzelhändler verwendet, indem es konkurrierende Produkte entwickelt. Jetzt wird Amazon nicht nur in der Lage sein, Einblicke in die Kunden zu gewinnen, die die Schaufenster auf Amazon.com besuchen, sondern es wird auch in der Lage sein, diese Daten auf der Website des Einzelhändlers zu finden.

Die wirklich revolutionäre Entwicklung besteht also nicht so sehr darin, dass Amazon den Kunden und Händlern ein neues Maß an Bequemlichkeit und Möglichkeiten bietet, sondern vielmehr darin, dass es seine enormen Ressourcen nutzt, um die Konkurrenz zu infiltrieren und deren Traffic-Muster und Transaktionen außerhalb der Website zu erfassen.

Logistik als Dienstleistung könnte die wichtigste Wettbewerbsbedrohung für Einzelhändler auf und außerhalb von Amazon sein.

