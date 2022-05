DGAP-Adhoc: Wechsel im Vorstandsvorsitz der MTU Aero Engines AG (deutsch)

Wechsel im Vorstandsvorsitz der MTU Aero Engines AG ^ DGAP-Ad-hoc: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Personalie Wechsel im Vorstandsvorsitz der MTU Aero Engines AG 04.05.2022 / 17:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Wechsel im Vorstandsvorsitz der MTU Aero Engines AG - Reiner Winkler beendet sein Mandat zum Jahresende - Aufsichtsrat bestimmt Lars Wagner zum Nachfolger München, 4. Mai 2022 - Reiner Winkler (60), Vorstandsvorsitzender der MTU Aero Engines AG, wird zum Jahresende 2022 sein Mandat aus persönlichen Gründen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beenden. Dies wurde in der heutigen Aufsichtsratssitzung gemeinsam festgelegt. Seine Bestellung als CEO hätte am 30. September 2024 geendet. Einstimmig hat der Aufsichtsrat Lars Wagner (46), Technikvorstand der MTU, als zukünftigen Vorstandsvorsitzenden der MTU mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 bestimmt. Ihre Ansprechpartner bei Investor Relations der MTU Aero Engines AG: Thomas Franz Vice President Investor Relations Tel.: + 49 (0) 89 14 89-47 87 Email: Investorrelations@mtu.de Claudia Heinle Senior Manager Investor Relations Tel.: + 49 (0) 89 14 89-39 11 Matthias Spies Senior Manager Investor Relations Tel.: + 49 (0) 89 14 89-41 08 --------------------------------------------------------------------------- 04.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MTU Aero Engines AG Dachauer Straße 665 80995 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 14 89-4787 Fax: +49 (0)89 14 89-95583 E-Mail: Thomas.Franz@mtu.de Internet: www.mtu.de ISIN: DE000A0D9PT0 WKN: A0D9PT Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1343847 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1343847 04.05.2022 CET/CEST °