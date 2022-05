Index freundlich. Aktien implodieren vereinzelt. Lyft und Tupperware -25%

Ich habe selten ein derart riskantes Umfeld erlebt. Chinas Wirtschaft wird durch COIVD ausgebremst. Europas Konjunktur wird durch den Krieg und die Sanktionen belastet. In den USA bremst die Notenbank die Wirtschaft ins Aus. Während AMD und Airbnb solide Zahlen und Aussichten melden, geht es bei Lyft, Match, Akamai, Brinker und Tupperware nach den Zahlen teils erheblich bergab. Außerdem warten wir auf die heutige Entscheidung der US Notenbank.



0:00 - Intro

0:25 - Bärenmarktrally überfällig | Warten auf die Notenbank-Tagung

3:17 - Rentenmarkt

5:41 - Lyft | Match | Akamai | Brinker | Tupperware

7:45 - Estée Lauder | Starbucks | Yum China | Nike

9:30 - ADP-Daten

11:37 - AMD schlägt Erwartungen

13:06 - Airbnb | Marriott | Moderna | Starbucks

15:31 - Yum! Brands | Brinker

16:47 - Lyft | Uber

17:50 - Akamai verfehlt die Ertragszahlen

20:30 - Internationale Meldungen: China, Peking, Russland

25:25 - Weltwirtschaft verliert an Dynamik

28:37 - Abstimmen für den Podcastpreis

