MODERNA - Neuer Rallyversuch nach Zahlen?

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 146,540 $ (Nasdaq)

Moderna gab heute vorbörslich Zahlen bekannt und übertraf dabei die Erwartungen der Analysten bei Weitem. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD und damit 3,37 USD über der Durchschnittsschätzung. Der Umsatz lag bei 6,1 Mrd. USD und damit 1,48 Mrd. USD über der Erwartung. Im vorbörslichen Handel springt die Aktie nach einem gestrigen Schlusskurs bei 146,54 USD auf 153,50 USD nach oben. In der Spitze notierte der Wert sogar bei 159,34 USD.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 497,17 USD aus dem August 2021 in einer massiven Abwärtsbewegung und fiel dabei im Tief auf 122,01 USD zurück. Von dort aus erholte sich der Wert an die Zone zwischen 178,50 USD und 189,26 USD, scheiterte aber daran. In den letzten Wochen fiel der Aktienkurs wieder ab, erreichte aber das Tief vom 08. März 2022 bisher nicht.

Der vorbörsliche Kurssprung führt die Aktie an den kurzfristigen Abwärtstrend, der heute bei 153,17 USD verläuft.

Neue Rally nach Zahlen?

Gelingt der Moderna im Zuge der aktuellen Zahlen ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub kommen. Dieser könnte erneut zu einem Test der Widerstandszone zwischen 178,50 USD und 189,26 USD führen. Ein Ausbruch darüber könnte eine weitere Rally in Richtung 210,96 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 305,82 USD starten.

Sollte sich der kurzfristige Abwärtstrend aber als zu hohe Hürde herausstellen, dann würde ein erneuter Rückfall in Richtung 122,01 USD oder sogar bis in den Unterstützungsbereich zwischen 102,66-95,21 USD drohen.

Fazit: Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen sollte Klarheit über den Verlauf in den nächsten Wochen mit sich bringen. Diese Reaktion fällt zwar in einem ersten Schritt positiv aus, bringt aber noch kein neues Kaufsignal mit sich. Das könnte sich aber bis zum Handelsschluss noch ändern.

Moderna Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)