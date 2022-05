IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Ernennung von Gordon Wylie zum Non-Executive Director

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Ernennung von Gordon Wylie zum Non-Executive Director

St. Helier, 5. Mai 2022: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass Gordon Wylie mit sofortiger Wirkung als unabhängiger, Non-Executive Director in den Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Herr Wylie hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Geologie von der Universität Glasgow, ein Management-Diplom von der UNISA Südafrika und ein Postgraduierten-Diplom in Bergbauingenieurwesen und Mineralwirtschaft von der Wits Universität, Südafrika.

Er verfügt über mehr als 46 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, sowohl im Bergbau als auch in der Explorationsgeologie. Zwischen 1997 und 2005 gehörte Wylie zum leitenden Managementteam von AngloGold Ashanti Limited, wo er für die weltweiten Explorationsprogramme, die Montangeologie und die zugehörigen technischen Dienstleistungen des Unternehmens verantwortlich war, die rund 40 Länder und fünf Kontinente umfassten.

Seit seinem Ausscheiden bei AngloGold Ashanti hat Herr Wylie 16 Jahre Erfahrung als ein Non-Executive Director gesammelt, davon zwölf Jahre als Chairman bei Lydian International Limited. Derzeit ist er ein Non-Executive Director von Chaarat Gold Holdings Limited, das am AIM (Symbol: CGH) notiert ist, und ein Non-Executive Director von Silverton Metals Corp, das an der TSX-V (Symbol: SVTN) notiert ist.

Leigh Wilson, Chairman von Caledonia, kommentierte die Ernennung von Herrn Wylie wie folgt:

"Ich freue mich sehr, Gordon Wylie im Board of Directors von Caledonia begrüßen zu dürfen. Gordon Wylie verfügt über eine breite und vielfältige Erfahrung in der Montangeologie sowie in den Bereichen Corporate Governance (Unternehmensführung), Compliance und Kapitalmärkte an verschiedenen Börsenplätzen.

Da sich Caledonia weiterhin auf neue Möglichkeiten konzentriert, glauben wir, dass Gordons Explorationserfahrung in aufstrebenden Bergbauregionen von unschätzbarem Wert sein wird, um zum Wachstum und zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

Herr Wylie kommentierte seine Ernennung zum unabhängigen, Non-Executive Director von Caledonia mit den Worten:

Ich freue mich, dem Bosrd of Directors von Caledonia in dieser spannenden Zeit der Unternehmensentwicklung beizutreten.

Caledonia verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Bewältigung der komplexen Betriebsabläufe in Simbabwe und hat mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Zentralschachts und dem damit verbundenen Produktionsanstieg sein Wort gehalten. Ich freue mich darauf, Teil des Board of Directors von Caledonia zu sein und auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die weitere Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.

Anhang 1 - Herrn Wylies derzeitige und frühere Posten im Board of Directors und andere Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) des Anhangs 2 der AIM-Regeln mitgeteilt werden müssen

Nachstehend sind die Namen aller Unternehmen aufgeführt, bei denen Herr Wylie in den letzten fünf Jahren als ein Director oder Partner tätig war:

Unternehmen Status

Chaarat Gold Holdings LiGegenwärtig

mited

Silverton Metals Corp. Gegenwärtig

Lydian International LimZuvor

ited

Avocet Mining Plc Zuvor

Der vollständige Name von Herrn Wylie ist Gordon Ferguson Wylie. Er ist 69 Jahre alt.

Herr Wylie hält keine Aktien oder Aktienoptionen des Unternehmens.

Dem Unternehmen wurden keine weiteren Angelegenheiten mitgeteilt, die gemäß Absatz (g) des Anhangs 2 der AIM-Regeln bekannt gegeben werden müssen.

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65628

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65628&tr=1

