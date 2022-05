Societe Generale steigert Erträge stärker als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Die Geschäfte der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) sind im ersten Quartal dank steigender Zinsen und volatiler Märkte gut gelaufen. Die Erträge legten um 17 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zu, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten. Dank des deutlich gestiegenen Ertrags konnte die Bank die höheren Kosten und die höhere Vorsorge für Kreditausfälle gut wegstecken. Der Gewinn unter dem Strich zog um rund drei Prozent auf 842 Millionen Euro an. Die Belastungen für den angekündigten Rückzug aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs sind noch nicht verbucht. Die SocGen hatte Anfang April angekündigt, die Russland-Tochter Rosbank verkaufen zu wollen. Die Transaktion soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden und wird das Ergebnis mit rund 3,1 Milliarden Euro belasten./zb/stk

Charts zu den Werten im Artikel Société Générale ADR

Société Générale