Adidas: Ausblick enttäuscht

China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für Adidas. Wegen der strikten Maßnahmen gegen das Virus durch Lockdowns in vielen chinesischen Städten bleiben viele Läden geschlossen. Neben den aktuellen Zahlen zum abgelaufenen Quartal hat Adidas einen Ausblick gewagt, beim Umsatz und Gewinn rechnet der Sportartikelhersteller jetzt die untere Spanne seiner Prognose zu erreichen. Allein in China musste der Konzern einen Umsatzeinbruch von 35 Prozent verkraften.

In klaren Zahlen ausgedrückt sieht das Unternehmen nun eine Bruttomarge auf Vorjahresniveau von 50,7 (anstatt bisher zwischen 51,5 bis 52,0) Prozent. Die operative Marge soll bei 9,4 (anstatt 10,5 bis 11,0) Prozent liegen. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft soll am unteren Rand der Spanne zwischen 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro liegen. Im Gesamtjahr will der Sportartikelhersteller nun den Umsatz währungsbereinigt im unteren Bereich der Spanne 11 bis 13 Prozent steigern. Für das zweite Halbjahr nimmt die Prognose aber eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent an.

Fokus auf zweitem Halbjahr

Der Blick auf den bisherigen Kursverlauf zeigt ein direktes Anlaufen der Aktie auf die markante Unterstützung der letzten Jahre um 165,00 Euro, nachdem im Sommer letzten Jahres noch ein Verlaufshoch bei 336,26 Euro markiert werden konnte. Zuletzt hielt die Unterstützung, was sie verspricht, mit volatilen Kursausschlägen zu beiden Seiten sollten Anleger demnächst rechnen. Entsprechend würde sich auf dem Support um 165,00 Euro durchaus eine Long-Chance ergeben, sofern an dieser Stelle auch eine nachhaltige Stabilisierung gelingt. Noch aber dürften kurzzeitig weitere Abschläge das Papier belastet. Im Falle eines Bruchs dieser Unterstützung würden weitere Ziele um 130,16 und schließlich auf dem langfristigen Aufwärtstrend um 100,15 Euro aktiviert werden.