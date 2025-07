Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent schwächer bei 24.009 Punkten geschlossen. Kurz vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von gut einem Prozent auf 24.268 Punkte. Der Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 wird ebenfalls fester erwartet.

Für Verunsicherung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgten unter anderem Spekulationen über die bevorstehende Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Nach Trumps Dementi beruhigten sich die Märkte wieder. Die Wall Street schloss leicht im Plus.

US-Börsen: Leichtes Plus nach Powell-Erleichterung

Die US-Zentralbankpolitik dürfte weiter im Fokus vieler Anleger stehen. Der Präsident der New Yorker Notenbank, John Williams, hat nach den Angriffen Trumps auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank gepocht. Gerätselt wird zudem, ob die Fed mit Blick auf das Thema Zinssenkungen bei ihrer abwartenden Haltung bleibt. Die jüngsten Inflationsdaten deuten dem Chef des Fed-Ablegers von Atlanta, Raphael Bostic, zufolge möglicherweise auf einen wachsenden Preisdruck infolge der von der US-Regierung verhängten Importzölle hin. Er sprach sich dafür aus, von einer Lockerung der Geldpolitik zunächst abzusehen.

Auf der Datenseite steht die Inflation im Euroraum zur Veröffentlichung an. Die Teuerungsrate dürfte im Juni mit zwei Prozent exakt auf der Zielmarke der EZB gelandet sein. Bei den Unternehmen blicken Anleger unter anderem auf die Geschäftszahlen des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC und des US-Streaming-Anbieters Netflix.

Anleihen:

Devisen: