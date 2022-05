DAX: Im Würgegriff der Fed

Der Deutsche Aktienindex DAX markiert einen weiteren Verlusttag und steuert auf seine Vorwochentiefs zu. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, könnten sogar noch einmal die Märztiefs in den Fokus rücken.

Die nächsten Stunden dürften daher spannend werden, allen voran bei den US-Indizes. Der Dow Jones beispielshalber steht an der Schwelle zu einem mittelfristigen Verkaufssignal, entscheidend sind hierbei wie immer Wochenschlusskurse. Für den DAX kann kurzfristig Abschlagspotenzial auf 13.566 Punkte abgeleitet werden.

An ein bullisches Szenario ist unter den aktuellen Umständen kaum zu denken, die Schwelle für ein erfolgreiches Kaufsignal verläuft nun um 14.390 Zählern. Ziele wären dann um 14.550, 14.598 und 14.818 Punkten angesiedelt.

An der Nachrichtenfront geht es nachmittags gemächlicher zu, um 21:00 Uhr stehen US-Verbraucherkredite aus März auf der Agenda, die letzte planmäßige Nachricht des Tages wird mit dem Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben. Hieraus lassen sich die Positionen großer meldepflichtiger Investoren ablesen, was einen Hinweis auf den weiteren Verlauf der Börsen geben dürfte.