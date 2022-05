DEUTSCHE BANK - Abwärtstrend setzt sich fort

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 9,451 € (XETRA)

Die dynamische Erholung vom März ist längst Vergangenheit und die Aktie der Deutschen Bank auf dem besten Weg, diese Zugewinne, die immerhin bis an den Widerstand bei 11,92 EUR geführt hatten, komplett wieder abzugeben: Denn seit einer Topbildung im Bereich dieser Marke fiel die Aktie in einer geradlinigen Verkaufswelle unter die Supportmarke bei 9,70 EUR zurück und neutralisierte so die März-Rally. Nach einer kurzen Erholung, die allerdings nicht über die Hürde bei 10,40 EUR reichte, starteten die Verkäufer gestern den nächsten Abwärtsimpuls.

Dieser Rückfall könnte sich jetzt mit dem Bruch des Zwischentiefs bei 9,13 EUR zu einer weiteren mehrtägigen Abwärtsbewegung ausweiten, die den Kurs der Aktie erneut bis 8,16 EUR drücken dürfte. Selbst ein kurzes Abtauchen bis 7,35 EUR wäre dann einzuplanen.

Aus dem Klammergriff der Bären hätte sich die Aktie dagegen erst bei einem Ausbruch über 10,40 EUR befreit. In der Folge könnte sich zumindest eine Erholung bis 10,70 EUR anschließen.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)