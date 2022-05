Der amerikanische Arbeitsmarkt sieht noch keine Zeichen einer Abkühlung, was die Wall Street in Anbetracht der hohen Inflation aber gerne sehen würde. Nach dem Kurseinbruch am Donnerstag, dürften wir vor dem Wochenende anhaltende Zurückhaltung sehen. Die Quartalszahlen fielen nach dem gestrigen Closing gemischt aus.