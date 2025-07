MP Materials schießen 50 Prozent hoch - Pentagon steigt als Aktionär ein

Kurssprung bei MP Materials: Die Aktie des US-Konzerns sprang am Donnerstag um fast 52 Prozent an, nachdem das US-Verteidigungsministerium, auch Pentagon genannt, den Kauf von Anteilen am Unternehmen verkündete.

Laut dem US-Börsenportal "CNBC" wird das Pentagon für 400 Millionen US-Dollar Aktien von MP Materials kaufen. Dabei handelt es sich um eine neu kreierte Klasse an Vorzugsaktie, die später in gewöhnliche MP-Aktien gewandelt werden können. Außerdem erwirbt das Pentagon sogenannte "Warrants", eine Art von Option, über welche das Ministerium weitere Anteile erwerben kann.

Sollte das Pentagon diese Optionen für zusätzliche Aktien ausüben, käme das Ministerium auf einen Anteil von 15 Prozent und wäre damit größter Anteilseigner an MP Materials.

USA wollen sich Zugang zu Seltenen Erden und Magneten sichern

Der Grund für den Einstieg: MP Materials ist das einzige Unternehmen, welches in den USA eine im Betrieb befindliche Mine für sogenannte Seltene Erden besitzt. Selbige befindet sich in Mountain Pass in Kalifornien, rund 60 Meilen von Las Vegas entfernt.

Seltene Erden braucht es beispielsweise für die Herstellung von Magneten, die in einer ganzen Reihe von Militärgerät Anwendung finden, etwa beim Kampfflugzeug F-35, aber auch bei Drohnen und U-Booten. Bis vor kurzem waren die USA bei der Versorgung mit Seltenen Erden größtenteils auf China angewiesen. Die Rohstoffe waren deshalb auch Teil der Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den Ländern war.

Mit dem frischen Kapital will MP Materials die Förderung der Metalle ausbauen und auch einen neuen Herstellungsstandort für Magnete errichten. Das Pentagon wiederum wird für zehn Jahre alle Magnete aus dieser Fabrik aufkaufen und garantiert MP Materials dabei auch einen gewissen Abnahmepreis, so "CNBC".