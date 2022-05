PELOTON - Aktie auf Allzeittief! Wer tut sich diesen Scherbenhaufen an?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 17,010 $ (Nasdaq)

Wenn ein Parade-Beispiel gesucht wird für gehypte Kurse nach dem Coronacrash und die Rückkehr zur Realität, Peloton liefert es. Das von dem ein oder anderen Analysten als "Apple der Fitness" bezeichnete Unternehmen profitierte wie kaum ein anderes von den Lockdowns. Menschen verließen ihre Häuser nur mehr, um das Nötigste zu erledigen. Die Fitnessstudios waren geschlossen. Da kam ein gestyltes Bike mit dem dazu passenden Trainingsprogramm gerade recht. Inzwischen stehen die Bikes in den Kellern und das Unternehmen wird 2022 einen Umsatzrückgang samt Riesenverlust ausweisen. Da überrascht folgende Meldung nicht wirklich.

Investor gesucht

Wie das Wall Street Journal berichtet, sucht Peloton einen Investor, der eine Minderheitsbeteiligung beim Fitnessspezialisten eingehen könnte. Denkbar sei ein Einstieg eines Unternehmens aus der Branche, aber auch einer Private-Equity-Firma. Es sei eine Beteiligung von 15 bis 20 % im Gespräch, so ein Insider. Die Verhandlungen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass es überhaupt zu einem Deal komme.

Dass die Aktie aber nicht einmal halbwegs auf diese Meldung reagiert, ist ein Zeichen, dass der Markt Peloton nichts zutraut bzw. auch nicht an einen Deal glaubt. Am 10. Mai wird Peloton den nächsten Quartalsbericht vorlegen. Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Umsatzrückgang auf 3,74 Mrd. USD und ein Minus von 3,90 USD je Aktie. Im Klartext würde das heißen, dass Peloton 2022 wohl rund 1,2 Mrd. USD an Cash verbrennen wird. Ende des ersten Quartals 2021/22 hatte Peloton noch rund 924 Mio. USD Cash auf der hohen Kante. Ein Geldgeber wird also dringend benötigt.

Aktie fällt auf Allzeittief

Aus charttechnischer Sicht kann man sich lange Ausführungen bei der Aktie sparen. In der Vorwoche markierte der Wert ein neues Allzeittief und bestätigt dieses Verkaufssignal auch in der laufenden Woche. Der Weg gen Süden ist nun endgültig "frei".

Fazit: Die Peloton-Aktie ist seit geraumer Zeit zu einem Zockerpapier verkommen. Angesichts der finanziellen Lage des Unternehmens ist klar, dass es ohne weitere Kapitalerhöhungen oder einen Einstieg eines Großinvestors nicht weitergehen dürfte. Das Fazit lautet folglich: Finger weg!



Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 4,02 3,74 4,12 Ergebnis je Aktie in USD -0,64 -3,90 -1,02 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,3 1,4 1,3 PEG neg. 0,2 *e = erwartet

Peloton-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)